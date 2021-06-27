快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗車場零錢被竊 業者罵小偷：留點活路給我們好嗎？

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名男子穿類似防護衣戴口罩和手套，開進口車到台中市大甲區一處自助洗車場行竊，破壞投幣機後偷走零錢，業者報案並上網抱怨，因疫情生意超爛，地租快付不出來，他請小偷「留點活路給我們好嗎？」

台中市大甲警分局今天表示，已受理報案，業者被偷零錢，金額仍在清點，已調閱監視器畫面，並鎖定一名男子追查到案中。

業者上臉書說，他經營的自助洗車場因疫情影響，生意差，地租快付不出來，竟發現他在大甲經營的一家自助洗車場被偷，他罵小偷「不是有紓困補助和貸款嗎，你還來店裡偷，留點活路給我們好嗎？」

業者PO出的洗車場監視器畫面顯示，一名男子早上7點多開進口車到洗車場後，直接停在投幣機旁，他上下車多次拿工具，不斷在投幣機上下方破壞，又拆又拔，大費力氣破壞投幣機偷走零錢，行竊時，他穿淺藍色連帽防疫衣，戴口罩和手套。

台中大甲一家自助洗車場投幣機零錢被偷，監視器拍下小偷作案過程。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲一家自助洗車場投幣機零錢被偷，監視器拍下小偷作案過程。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲一家自助洗車場投幣機零錢被偷，監視器拍下小偷作案過程。圖／取自臉書我愛大甲2
台中大甲一家自助洗車場投幣機零錢被偷，監視器拍下小偷作案過程。圖／取自臉書我愛大甲2

延伸閱讀

擠下E-Class、5 Series雙B豪車　Model Y空降五月韓國進口車銷售冠軍！

拾荒老翁未戴罩 口袋掏出這東西警見一眼不罰

店遭二賊盜竊 監視器錄下一小偷「私吞大鈔」超爆笑

我家貓咪是小偷！飼主大看板公告 秀「戰利品」要找失主領回

相關新聞

影／手煞車沒拉 梧棲漁港貨車滑落海

一輛貨車昨天下午開到台中梧棲漁港，駕駛下車，疑似手煞車沒拉，車輛滑落海，海巡和消防人員到場救援，幸好駕駛不在車上，貨車已...

基隆男載女友開車下山分心 撞路邊停車後翻覆四輪朝天

基隆市余姓男子今晨開車沿東信路下山，疑未注意路況，擦撞停在路旁車輛後翻覆，四輪朝天橫躺車道，造成雙向交通受阻。消防局救護...

洗車場零錢被竊 業者罵小偷：留點活路給我們好嗎？

一名男子穿類似防護衣戴口罩和手套，開進口車到台中市大甲區一處自助洗車場行竊，破壞投幣機後偷走零錢，業者報案並上網抱怨，因...

台東男一路刮4車 稱手上剛好有鑰匙一時衝動

台東警分局南王派出所昨晚查獲張姓男子涉嫌刮壞路旁4輛車，過程都被錄下，依毀損罪嫌移送檢方偵辦。張則表示看見車，手上又有鑰...

和平警分局長愛園藝設計 辦公廳舍處處展巧思

台中市和平警分局辦公廳舍前巨石刻有「和」字與當地農產柿子圖案，更兼顧在地原住民特色，分局大門兩側有原住民百步蛇圖紋，舊酒...

清水警分局獲贈爆閃警示燈等裝備 已降低車禍23.7%

台中市清水警分局所轄清水、沙鹿、梧棲等區幅員遼闊，道路寬廣筆直，部分偏僻路口又未設置交通號誌，多數交通事故原因為駕駛人缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。