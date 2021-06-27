洗車場零錢被竊 業者罵小偷：留點活路給我們好嗎？

一名男子穿類似防護衣戴口罩和手套，開進口車到台中市大甲區一處自助洗車場行竊，破壞投幣機後偷走零錢，業者報案並上網抱怨，因疫情生意超爛，地租快付不出來，他請小偷「留點活路給我們好嗎？」

台中市大甲警分局今天表示，已受理報案，業者被偷零錢，金額仍在清點，已調閱監視器畫面，並鎖定一名男子追查到案中。

業者上臉書說，他經營的自助洗車場因疫情影響，生意差，地租快付不出來，竟發現他在大甲經營的一家自助洗車場被偷，他罵小偷「不是有紓困補助和貸款嗎，你還來店裡偷，留點活路給我們好嗎？」