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影／手煞車沒拉 梧棲漁港貨車滑落海

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛貨車昨天下午開到台中梧棲漁港，駕駛下車，疑似手煞車沒拉，車輛滑落海，海巡和消防人員到場救援，幸好駕駛不在車上，貨車已被吊掛上岸。

昨天下午1點26分，海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員利用港區監控系統巡視港區時發現，梧棲漁港港區內轉角處疑似有車輛落海，立即通報派港巡人員趕赴現場協助。

海巡署也連繫台中港務消防隊防風林分隊及台中港務警察總隊漁港中隊到場協助，經海巡人員調查，車主駕駛將小貨車停於港區後下車時，疑似未拉起手煞車導致車輛滑落港區，車主也請吊車業者前來協助拖吊，所幸人員平安，且無油汙情事發生。

第三岸巡隊呼籲，請民眾到岸際或港區遊玩時，一定要注意潮汐及觀景安全，並特別注意停車區域及方式是否安全，以免發生憾事，最妥適的停車方式，即為打P檔拉手煞車，若將車停於斜坡上，建議於輪胎前(下坡路段)、後(上坡路段)加上車檔，如石塊，以防萬一，民眾於港區、岸際若發現危難或不法，可撥打海巡118免付費服務專線。

梧棲漁港昨天有貨車落海，海巡與消防人員協助吊掛上岸。圖／海巡署提供
梧棲漁港昨天有貨車落海，海巡與消防人員協助吊掛上岸。圖／海巡署提供
梧棲漁港昨天有貨車落海，海巡與消防人員協助吊掛上岸。圖／海巡署提供
梧棲漁港昨天有貨車落海，海巡與消防人員協助吊掛上岸。圖／海巡署提供

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