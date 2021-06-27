台東男一路刮4車 稱手上剛好有鑰匙一時衝動

台東警分局南王派出所昨晚查獲張姓男子涉嫌刮壞路旁4輛車，過程都被錄下，依毀損罪嫌移送檢方偵辦。張則表示看見車，手上又有鑰匙，一時衝動犯案，沒有什麼特別的理由。

昨晚6點多，南王所接獲民眾報案，指停放在台東市南一街的汽車遭人刮出一條長長痕跡，員警到場勘查發現共有4輛車被刮出新痕，研判是同一人所為，馬上調閱監視器，根據體型特徵鎖定住在附近的張姓男子（46歲），通知他到案說明。