基隆男載爺爺開車下山分心 撞路邊停車後翻覆四輪朝天

基隆市余姓男子今晨開車沿東信路下山，疑未注意路況，擦撞停在路旁車輛後翻覆，四輪朝天橫躺車道，造成雙向交通受阻。消防局救護人員抵達時，余男和同車的爺爺已脫困，未受傷婉拒送醫。警方初步調查，余男非酒駕，事故原因由警方調查。

年約40歲余男今天清晨5點45分，開車載他的爺爺沿基隆市信義區東信路下山，行經東信路23號時翻車，路旁1輛轎車和數輛機車被撞，所幸2人都未受傷。警方對余男實施酒測，體內無酒精反應，非酒駕。