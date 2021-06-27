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清水警分局獲贈爆閃警示燈等裝備 已降低車禍23.7%

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局所轄清水、沙鹿、梧棲等區幅員遼闊，道路寬廣筆直，部分偏僻路口又未設置交通號誌，多數交通事故原因為駕駛人缺乏警覺性且未注意車前狀況等，今年德光建設公司捐贈裝設70組太陽能LED爆閃式警示燈及20面測速照相及速限警示牌，提供清水警方裝設在轄內重要路口、易肇事路段(口)及燈光昏暗等轉彎路段，提醒用路人行經路口時能提高警覺、降低車速，清水分局獲贈爆閃警示燈等裝備後，已降低車禍23.7%。

德光建設公司捐贈太陽能LED爆閃式警示燈、測速照相及速限警示牌，自4月初起至今，70組警示燈已裝設完成，清水警方統計，今年4月起至今全般交通事故1442件，較去(109)年同期發生全般交通事故1891件，減少449件，降低交通事故23.7%，成效顯著，顯示爆閃式警示燈發揮作用，夜間有效提醒用路人行經各路段(口)時要減速慢行，並注意路況及車況，能完全達到警示嚇阻的效果，充分扮演起夜間「沉默守護者」的角色。

清水分局長張啟祥表示，分局除了配合市政府各項防疫措施外，對於轄區治、交安維護工作，仍持續不鬆懈；感謝德光公司捐贈爆閃式警示燈，為轄區易肇事路段(口)點亮一盞光明燈，讓用路人行車更加安全，他也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全，期能達到降低交通事故之目標。

清水警分局獲贈爆閃警示燈等裝備，已降低車禍23.7%。圖／警方提供
清水警分局獲贈爆閃警示燈等裝備，已降低車禍23.7%。圖／警方提供
台中市清水警分局長張啟祥（左）感謝企業捐贈爆閃警示燈等裝備。圖／警方提供
台中市清水警分局長張啟祥（左）感謝企業捐贈爆閃警示燈等裝備。圖／警方提供

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