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酒醉從深夜到凌晨狂打17次110...女遭罰8000元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹趙姓女子今年5月30日晚間10點多因酒醉亂打110報案，卻語無倫次、說不清內容，起初警方並不追究，不料趙竟變本加厲，每3至5分鐘就打一次電話，瘋狂報案17次到隔日凌晨，這次警方循線揪出趙，認為她佔用報案專線，讓警方疲於奔命，依違反社會秩序維護法送辦；新竹地院簡易庭日前裁定罰鍰8000元。

經查，今年5月30日晚間10點22分至隔日凌晨12點半，趙女瘋狂打110報案17次，平均每3至5分鐘就打一次電話，警方接到電話，連續三次派員趕抵現場查看，卻找不到趙，現場也無可疑情況，趙之後再打電話報案時，警方勸她別濫用撥打電話占用資源，好說歹說勸了八次，但趙竟瘋狂用三字經、五字經髒話噴警，遭警揪出法辦。

法官指出，趙女無故向警方謊報災害，屢勸不聽，影響員警正常勤務運作，實在不應該，不過尚未達到強暴脅迫或侮辱程度，審酌裁定罰鍰8000元。

警方則呼籲，社會秩序維護法第85條第3款明定，故意向警方謊報災害者，可處拘留或1萬2千元以下罰鍰，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

趙女每3至5分鐘就打一次110報案，瘋狂報案17次從深夜到隔日凌晨，警方依違反社會秩序維護法送辦；新竹地院簡易庭日前裁定罰鍰8000元。示意圖／ingimage
趙女每3至5分鐘就打一次110報案，瘋狂報案17次從深夜到隔日凌晨，警方依違反社會秩序維護法送辦；新竹地院簡易庭日前裁定罰鍰8000元。示意圖／ingimage

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