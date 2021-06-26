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精神困擾男子酒後縱火 險釀成全家三代命喪火窟

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮大美里互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾沈姓男子，酒後情緒不穩縱火，與同住家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出4名受困者，將縱火沈姓男子強制送醫治療，警消調查，沈男酒後情緒失控，放火點燃2樓房間門。

警消調查，59歲沈姓男子與妻子、85歲老母親及兒子，同住2層樓加蓋鐵皮屋3層樓透天厝，沈男酒後情緒失控，放火點燃2樓房間門，火勢不大，濃煙密布，當時在屋內2、3樓的妻子、老母親及兒子，加上沈男共4人受困，所幸及時被救出，否則3代同堂恐成同陷火窟。

起火點與燃燒點只有1扇門，火勢很快就在9點16分撲滅，未造成延燒。縱火的沈男被強制送往大林慈濟醫院戒護治療。消防救護人員救出4人，2樓救出2男1女、3樓救出1女，其中85歲沈男老母親在3樓被救出，送大林慈濟醫院；59歲沈男2樓被救出，另同樓層沈男妻子及兒子未受傷，未就醫。

消防局晚間8點58分接獲報案，指大林鎮大美里互助社區1棟2層樓透天厝加蓋3樓鐵皮屋發生火警，消防隊員抵達，發現火場位在2樓，濃煙自2樓往上竄，現場濃煙密布，得知有4人受困在2、3樓，狀況緊急，趕緊冒著危險救人，晚間9點9分救出第1人，到9點18分將所有人員全部救出。

嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾沈姓男子，酒後情緒不穩，與同住家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出4名受困者。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾沈姓男子，酒後情緒不穩，與同住家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出4名受困者。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾沈姓男子，酒後情緒不穩，與同住家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出4名受困者。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾沈姓男子，酒後情緒不穩，與同住家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出4名受困者。記者魯永明／翻攝

縱火 透天 慈濟

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