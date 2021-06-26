精神困擾男子縱火 嘉義縣消防隊搶救同住4名家人脫困

嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾男子疑與家人爭吵縱火，4名家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，迅速救出受困者。圖／消防局提供

嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾男子疑與家人爭吵縱火，4名家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，火場濃煙密布，迅速救出受困者，將縱火男子強制送醫治療，縱火原因警方及消防調查處理中。

這場火警救援難度高，消防打火弟兄英勇冒險，發揮高超經驗，只花9分鐘就將受困者一一救出，未造成人員傷亡，縱火男子有精神困擾及傷人行為，消防救護人員強制送醫。