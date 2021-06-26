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精神困擾男子縱火 嘉義縣消防隊搶救同住4名家人脫困
嘉義縣大林鎮互助社區晚間驚傳縱火案件，59歲有精神困擾男子疑與家人爭吵縱火，4名家人共2男2女受困火場，消防隊員趕抵現場，火場濃煙密布，迅速救出受困者，將縱火男子強制送醫治療，縱火原因警方及消防調查處理中。
這場火警救援難度高，消防打火弟兄英勇冒險，發揮高超經驗，只花9分鐘就將受困者一一救出，未造成人員傷亡，縱火男子有精神困擾及傷人行為，消防救護人員強制送醫。
縣消防局救災救護指揮中心晚間8點58分接獲報案，指大林鎮大美里互助社區1棟2層樓透天厝加蓋3樓鐵皮屋發生火警，消防隊員抵達，發現火場位在2樓，濃煙自2樓往上竄，現場濃煙密布，得知有4人受困在2、3 樓，狀況緊急，趕緊冒著危險救人，晚間9點9分救出第1人，到9點18分將所有人員全部救出。
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