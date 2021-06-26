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北二高土城北上傳車輛翻覆！釀一命危一輕傷 回堵近1公里
北二高北上土城路段今天下午發生一輛汽車撞內側護欄翻覆意外，汽車駕駛和乘客一命危一輕傷，已由救護車送醫搶救中，這起事故一度也造成後方車輛回堵近1公里，車禍發生原因現由國道警察調查釐清中。
新北市消防局今天下午3時47分接獲報案，北二高北上44.7公里發生車禍意外，現場有人受傷，消防及救護人員趕抵現場時，發現一輛廂型車翻覆在內側車道上，車上共有兩名年約30多歲及50多歲男子受傷，其中疑似是駕駛的30多歲男子意識模糊，情況並不樂觀，另一人為輕傷，都由救護車送往亞東醫院急救中。
據了解，該輛廂型車疑似自撞內側護欄後翻覆，這起事故一度也造成後方車輛回堵近1公里，確實車禍發生原因現由國道警察調查釐清中。
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