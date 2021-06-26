北市婦疫情期間遇詐騙老招 銀行匯5萬獲阻

台北市藍姓婦人接到一名自稱與她失聯許久的友人來電，雙方互加通訊軟體LINE聊天，幾天後對方突向藍開口借款5萬，藍不疑有他到銀行匯款，警方接獲察覺有異的銀行行員報案趕抵，發現這是常見「猜猜我是誰」詐騙案例，最後成功勸服藍婦。警方呼籲疫情期間詐騙案仍未減少，民眾遇到類似情事應撥打165反詐騙專線求證。

松山分局三民派出所警員蔡三勇、陳冠諭本月22日中午巡邏時獲報，轄銀行有民眾疑遭詐騙，蔡警、陳警趕抵，發現45歲藍婦要匯5萬到不熟的友人帳戶。藍婦解釋，她日前接到陌生來電，對方稱是她失聯的友人，雙方加LINE開始聊天；因對方很親切，才答應對方開口借5萬請求，便到銀行匯款。

2警一聽當場向藍婦說「這是典型『猜猜我是誰』詐騙案」，過去發生相同類似詐騙手法案件。藍婦最後在2警勸說下不再匯款，表示下次遇到會小心求證。