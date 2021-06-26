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未滿18歲死傷事故6月就2件 北市交通隊籲家長注意

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

北市近日接連發生2起青少年交通事故，其中1人命危救治中、1人重傷送醫後宣告不治。對此，北市警局交通大隊今天表示，暑假即將來臨，雖然還在防疫期間，但家長應多關注子女在外是否有無照駕駛情形，加強防範青少年交通事故發生。

交通大隊表示，一名15歲少年在6月19日無照騎乘機車，在士林區發生交通事故，造成頭部重創命危；另外一名17歲無照駕駛青少年，6月23日在北投區騎機車與其他車輛碰撞，造成該名少年騎士重傷，經送醫後仍宣告不治。

交通大隊指出，暑假期間青少年機車交通事故有明顯增加情形，以2020年為例，18歲至25歲的年輕機車騎士，在7月、8月交通事故，與5月、6月比較，發生件數增加10.13%、死傷人數增加10.8%，而未滿18歲機車騎士發生件數增加18%、死傷人數則增加70.59%。

交通大隊呼籲，目前雖仍在防疫期間，然隨著暑假來臨、青少年課程結束之際，呼籲家長應多關心子女在外是否有無照駕駛情形，有合格駕照騎乘機車時，務必遵照速限規定，小心駕駛。

交通大隊也提醒，依據 「道路交通管理處罰條例」規定，無照駕駛可罰6000元到1萬2000元罰鍰，除了不出借私人機車外，也不可將駕照提供給無照者租借共享電動機車，違者將吊扣駕照3個月，家長應特別當心注意，避免一時大意，傷了荷包也造成不必要之交通事故發生。

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