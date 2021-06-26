3人開代步車夜遊陷伸港海邊 急脫困求援車變泡水車

彰化縣伸港曾家村海邊昨天深夜發生一起轎車卡潮間帶意外，一車三人疑似到海邊夜遊，由於正值漲潮，車輛陷在海邊無法上岸，趕緊打119求救，因天色昏暗，前去救援的當地熱心民眾，車子也陷入成泡水車，救護車到場倒車要將人帶上岸時，也一度身陷淤泥中，幸好最終無人傷亡。

彰化消防局伸港消防分隊指出，昨天深夜10點多接獲通報有民眾開車陷在伸港曾家村潮間帶，距離岸邊1公里處，立即出動一輛救護車、一輛拖船消防車及船艇，到場時車上三名年經人已自行下車，原本擔心有傷患，將救護車開往海邊，倒車時一度卡住，最後兩人坐上救護車，一人走上岸，因都沒受傷未送醫；三人在消防隊等待家人來接，直到11點半左右才離開。