拾荒老翁未戴罩 口袋掏出這東西警見一眼不罰

台中市陳姓老翁以撿拾資源回收物維生，深夜在路邊草叢旁敲敲打打，民眾誤以為小偷報警。警方發現陳翁未戴口罩，原來陳工作途中不小心將口罩拉繩扯斷，並從褲子口袋掏出破損口罩給警方看。警方了解後提供一只全新口罩，協助將回收物品捆綁好，讓陳翁順利返家。

陳姓老翁從褲子口袋拿出一只破損口罩（紅色圓圈處）。記者林佩均／翻攝

深夜10時許，台中市66歲陳姓老翁在南屯區路旁草叢整理資源回收物，敲敲打打發出聲響，民眾誤以為小偷報警。

台中市警察局第四分局春社所員警黃昱翔、莊又銓到場，詢問陳翁怎麼沒有戴口罩？陳翁擔心被罰，趕緊從褲子口袋拿出一只破損口罩，並解說在工作途中不小心扯斷口罩拉繩，身上沒有別的口罩，只好躲在草叢旁趕緊整理回收物。

當時天空開始飄雨，員警趕緊遞上一只全新口罩給陳翁，並且幫忙將撿拾物品捆綁固定。警方提醒老翁，外出務必多帶口罩在身，以防不時之需，所幸陳翁在下大雨前順利返家。