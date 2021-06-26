詐團藉疫情想騙金融卡 打開包裹裡面裝「香奠」警大笑

警方查獲詐騙集團利用客運車站寄物櫃，當騙來的金融卡包裹轉手站。記者林保光／翻攝

詐騙集團趁防疫期間，藉「家庭代工」名義，要受騙人以包裹寄金融卡和存摺，事後將受騙人的金融帳戶當成人頭帳戶，供車手四處提領其他受騙人的匯款。高雄警方昨天逮捕3名取包裹的詐團成員，打開包裹後，詐團成員看傻眼，員警則捧腹大笑，沒想到寄件人棋高一著，包裹內竟是一封「香奠」。

高雄市警方在疫情期間，發現詐騙集團在網路散播「家庭代工增加收入」，要求有意代工的民眾加Line登記，並要受騙人將金融卡及存摺以包裹寄到指定的超商，有人依約定寄出存摺和金融卡後，金融帳戶卻被詐團當成人頭帳戶，無端成警示帳戶受害。

高雄市刑大偵七隊追查出，任姓老翁（70歲）涉嫌在桃園、台中、台南等地，收詐騙集團騙得的金融帳戶，昨天在高鐵台中站逮捕任，查出他擔任詐團「收簿手」，根據指示到超商收包裹後，就把包裹轉放進客運車站的旅客置物櫃，再把開鎖密碼回報集團，由其他人去拿走包裹，每完成1件獲500元報酬。

警方循線到台中市西屯區某客運站的旅客置物櫃附近埋伏，果然發現曾姓、游姓（19歲）2男子前往取包裹，逮捕他們查辦全案。