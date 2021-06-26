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破管原油飄向恆春半島 海保署：要求中油圍堵

中央社 / 高雄26日電

22日凌晨中油公司大林煉油廠外海2號浮筒油輪卸油時，內串蛇管第七節破裂造成油洩漏，汙染海岸。圖／海保署提供
22日凌晨中油公司大林煉油廠外海2號浮筒油輪卸油時，內串蛇管第七節破裂造成油洩漏，汙染海岸。圖／海保署提供

中油公司大林煉油廠外海浮筒破裂致原油外洩，海洋保育署追查擴散範圍，發現小琉球東南方有部分油污，並擴散至屏東縣車城鄉及恆春半島附近，要求中油圍堵，避免生態損失。

中油公司大林煉油廠外海2號浮筒22日凌晨，在賴比瑞亞籍NISSOS RHENIA油輪輸送油料時，因蛇管破裂導致洩漏，漏油南漂到小琉球花瓶岩等景點，影響海龜生態。中油表示，力拚23日前將海面油污清除，岸際油污則要花較多時間，但絕對會將環境衝擊降到最低。

相關單位及民間團體連日來通力合作，清除高雄外海浮筒處油污，小琉球岸際油污在中油每天調派6艘作業船及50名應變人力下亦有改善。但海洋保育署24日以衛星影像追查，發現小琉球東南方海面仍有部分油污，要求中油立即採取措施，避免油污靠岸造成生態損失。

中油公司雖派遣8艘船隻至疑似浮油區域巡航，卻未發現浮油。海保署昨天依24日衛星影像，由海巡署無人機隊到岸際監測；上午11時再透過空勤總隊協助空勘，發現24日衛星標示的油污有往東南方擴散趨勢，離屏東縣車城鄉後灣村最近約13公里。

海保署立即責成中油公司前往清理，要求布放攔油索並輔以汲油器等抽除油污。中油出動3艘工作船抵達浮油現場，以攔油索圍堵浮油，另於海口港僱用8艘漁船，預定於明後兩日加入，以兩船一組朝內圍堵，執行油污回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助。

海保署表示，洩漏油品為阿拉伯重質原油，屬液化石油氣、汽油、煤油、柴油、燃料油混合物，輕質成分約10至15%，約1至2天會揮發，加上近日雷雨，使油污面積減少，但中油仍應負起責任，海保署目前已依法函送中油，可依「海洋污染防治法」處新台幣20至100萬元罰鍰。

中油 小琉球 屏東縣

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