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要嚇後方追車？台南男子點鞭炮丟擲派出所 裁罰5000元
胡姓男子今年2月26日0時43分搭載友人轎車，持點燃環保連環炮，朝台南市警一分局東寧派出所正門丟擲後逃逸，經員警調閱監視器循線通知到場，他辯稱，他是因遭人駕車追逐，才會投擲鞭炮，要嚇嚇對方。警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台南市簡易庭認胡投擲有殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，處罰鍰5000元。
胡坦承，他搭乘友人轎車，行經東寧派出所時，有點燃及投擲鞭炮行為。他辯稱，當時是因車子遭兩輛白色汽車追逐，行經東寧派出所前，對方已經追得很近，他決定點燃及投擲鞭炮，嚇嚇他們，保護車輛上3名乘客，未料，他投擲鞭炮後，才知道白色汽車內的人是車上乘客的朋友。
台南簡易庭認為，若胡擔心白色汽車內的人會對自己及車上友人不利，應請求東寧派出所的員警協助，卻捨此合法途徑不為，而向對方投擲已點燃的鞭炮，顯與常理不符。
台南簡易庭檢視監視器影片及監視器畫面截圖，發現胡所搭乘車輛行駛在機車優先道時，在馬路上投擲已點燃之鞭炮，該鞭炮有產生相當大的火花，且相隔5秒後，即有1名騎士騎乘機車行經附近。
且依一般社會常情，鞭炮點燃時會產生高溫、高熱，若有行人或車輛經過，可能因此受到驚嚇，而有肇致交通事故發生或造成灼傷、燃燒之情形，足以對他人身體或財物構成威脅，法官認定鞭炮自屬具有殺傷力物品，因此依法裁罰5000元，可抗告。
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