快訊

威剛擬包機送員工至關島打疫苗 每人補助10萬元

福建今新增4例境外輸入確診 全是「台灣輸出」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要嚇後方追車？台南男子點鞭炮丟擲派出所 裁罰5000元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

胡姓男子今年2月26日0時43分搭載友人轎車，持點燃環保連環炮，朝台南市警一分局東寧派出所正門丟擲後逃逸，經員警調閱監視器循線通知到場，他辯稱，他是因遭人駕車追逐，才會投擲鞭炮，要嚇嚇對方。警方依違反社會秩序維護法移送法辦，台南市簡易庭認胡投擲有殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，處罰鍰5000元。

胡坦承，他搭乘友人轎車，行經東寧派出所時，有點燃及投擲鞭炮行為。他辯稱，當時是因車子遭兩輛白色汽車追逐，行經東寧派出所前，對方已經追得很近，他決定點燃及投擲鞭炮，嚇嚇他們，保護車輛上3名乘客，未料，他投擲鞭炮後，才知道白色汽車內的人是車上乘客的朋友。

台南簡易庭認為，若胡擔心白色汽車內的人會對自己及車上友人不利，應請求東寧派出所的員警協助，卻捨此合法途徑不為，而向對方投擲已點燃的鞭炮，顯與常理不符。

台南簡易庭檢視監視器影片及監視器畫面截圖，發現胡所搭乘車輛行駛在機車優先道時，在馬路上投擲已點燃之鞭炮，該鞭炮有產生相當大的火花，且相隔5秒後，即有1名騎士騎乘機車行經附近。

且依一般社會常情，鞭炮點燃時會產生高溫、高熱，若有行人或車輛經過，可能因此受到驚嚇，而有肇致交通事故發生或造成灼傷、燃燒之情形，足以對他人身體或財物構成威脅，法官認定鞭炮自屬具有殺傷力物品，因此依法裁罰5000元，可抗告。

台南市簡易庭認胡姓男子投擲有殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，處罰鍰5000元。圖／翻攝自東寧派出所臉書
台南市簡易庭認胡姓男子投擲有殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，處罰鍰5000元。圖／翻攝自東寧派出所臉書

監視器 高溫

延伸閱讀

國1驚悚車禍！轎車疑自撞護欄 駕駛拋飛車外慘死

影／Uber Eats街頭打人 熊貓軍團呼叫追車：請支援輸贏

影／無視防疫禁令！中和青少年騎車夜遊鳴喇叭放鞭炮警速逮

不滿遭狗追 男跑到飼主家狂噴滅火器扔鞭炮遭判刑3月

相關新聞

搶救工廠火警 高雄打火英雄不慎跌落廢油槽燙傷送醫

高雄岡山區岡山北路一間螺絲工廠工，昨晚傳火警；消防局指揮中心中心獲報後，派遣22車共48人前往救援。搶救過程中，盧姓消防...

自強號旅客口吐白沫抵潮州站急送醫 台鐵：與疫情無關

台鐵301次南下自強號，今天行駛到潮州站時，發生旅客救護事件。台鐵說，經查有一名旅客口吐白沫、意識不清，確認後是癲癇發作...

要嚇後方追車？台南男子點鞭炮丟擲派出所 裁罰5000元

胡姓男子今年2月26日0時43分搭載友人轎車，持點燃環保連環炮，朝台南市警一分局東寧派出所正門丟擲後逃逸，經員警調閱監視...

慘了！南投18人群聚下棋、聊天 面臨最高540萬元重罰

南投縣最近疫情趨緩，民眾防疫也跟著鬆懈。南投市南鄉路高速公路高架橋下方，昨天多達18人群聚，乘涼、下象棋、喝咖啡，偷得浮...

保鮮膜五花大綁、砸泡沫玩瘋 少年慶生沒戴口罩吞罰單

全國第三級警戒延長至7月12日，桃園蘆竹6名青少年前天晚上相約慶生，拿泡沫四處砸因噪音過大被鄰居檢舉，警方獲報到場發現壽...

疫情三級警戒延長悶太久 5好友相約打麻將消遣慘挨罰

台南市警四分局昨天接獲民眾檢舉，安平區建平17街民宅內疑有聚賭情事，警方前往現場查處，發現屋內有4女1男，其中4人在打麻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。