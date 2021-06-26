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慘了！南投18人群聚下棋、聊天 面臨最高540萬元重罰
南投縣最近疫情趨緩，民眾防疫也跟著鬆懈。南投市南鄉路高速公路高架橋下方，昨天多達18人群聚，乘涼、下象棋、喝咖啡，偷得浮生半日閒，被警方查獲，雖然辯稱路過，警方仍依傳染防治法函送縣府裁罰，每人面臨6萬至30萬元重罰，再也開心不起來。
國內新冠疫情每日感染人數從數百人下降到2位數，南投縣最近十多天確診歸零，讓大家鬆了一口氣，但疫情指揮中心決定將第三級警戒延長到7月12日，加上國內發現更厲害的DELTA變異株，防疫依舊不能鬆懈。
第三級警戒禁止室內5人、室外10人以上聚會，若民眾違反規定經查獲，都會遭到主管機關開罰，就是避免不必要的群聚造成傳染鏈而成為防疫破口，但仍有民眾心存僥倖無視防疫規定。
南投警分局昨天在南投市南鄉路，發現18人在國道三號高架橋下方空間下棋、喝咖啡及乘涼等群聚行為，員警到場稽查時，還有民眾意圖開溜遭警方攔阻，雖然全都配戴口罩，但群聚行為明確已經違反防疫規定，經員警蒐證及抄錄資料後，全部依違反傳染病防治法函送縣府權責機關裁罰，每人將裁罰6萬元至30萬元，得付出慘重代價。
南投警分局呼籲，國內疫情仍然持續嚴峻，請民眾確實遵守防疫規定，減少非必要外出及活動，以避免產生疫情破口，警方將持續執行各項防疫勤務，民眾切勿以身試法違規群聚，以免得不償失。
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