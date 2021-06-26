快訊

遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

Delta病毒攻進「總統故鄉」 屏縣府篩檢、打疫苗急滅火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶救工廠火警 高雄打火英雄不慎跌落廢油槽燙傷送醫

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶／高雄即時報導

高雄岡山區岡山北路一間螺絲工廠工，昨晚傳火警；消防局指揮中心中心獲報後，派遣22車共48人前往救援。搶救過程中，盧姓消防員（36歲）不慎跌入廢棄油槽，導致手、腳燙傷送醫，暫無生命危險，目前仍在國軍海軍左營醫院燒燙傷病房救治，日後是否對工作造成影響，仍待評估。

高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影

昨晚救災時，帶班小隊長與盧姓消防員等3人，全副武裝一同進入火場滅火，由於該廢棄熱處理油坑僅用鐵板覆蓋，疑似未妥善固定，導致盧姓消防員於搶救過程中從鐵板處跌入約1.5公尺深的油坑，當下熱油灌入他的消防鞋內與滲入手套，導致手、腳燙傷。

一同進入火場的消防員，發現盧姓消防員跌入油坑，立刻將他拉起，當下意識清楚，隨即將攙扶出火場送醫，其餘隊員則持續進入火場滅火，火勢也於10分鐘左右撲滅。

據了解，盧姓消防員目前在海軍左營醫院燒燙傷病房，傷勢約有手、腳10%約2到3度燙傷，暫無生命危險，傷勢是否影響日後工作，仍待醫院評估。

高雄市消防第五大隊副大隊長卓經偉說，盧加入消防服務超過6年，在岡山消防分隊服務期間，工作表現積極，才會與同仁第一時間投入火場救援；另外，由於他因公受傷，醫療費也會由消防局協助支出，後續也會持續協助、關心。

高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠昨晚發生火警，一名消防員跌落1.5公尺深廢棄油槽。記者陳玫伶／攝影

消防員 岡山

延伸閱讀

高雄岡山螺絲工廠晚間火警 一消防員雙腳遭燙傷送醫

自助洗衣店突發生火警 疑似烘衣機鋼瓶外洩釀禍

PLG／總教練貝瑞極力邀約 塔克老師轉戰高雄鋼鐵人

浣熊從下水道爬出地面！身體卡住好尷尬 消防員1招助逃生

相關新聞

搶救工廠火警 高雄打火英雄不慎跌落廢油槽燙傷送醫

高雄岡山區岡山北路一間螺絲工廠工，昨晚傳火警；消防局指揮中心中心獲報後，派遣22車共48人前往救援。搶救過程中，盧姓消防...

慘了！南投18人群聚下棋、聊天 面臨最高540萬元重罰

南投縣最近疫情趨緩，民眾防疫也跟著鬆懈。南投市南鄉路高速公路高架橋下方，昨天多達18人群聚，乘涼、下象棋、喝咖啡，偷得浮...

保鮮膜五花大綁、砸泡沫玩瘋 少年慶生沒戴口罩吞罰單

全國第三級警戒延長至7月12日，桃園蘆竹6名青少年前天晚上相約慶生，拿泡沫四處砸因噪音過大被鄰居檢舉，警方獲報到場發現壽...

疫情三級警戒延長悶太久 5好友相約打麻將消遣慘挨罰

台南市警四分局昨天接獲民眾檢舉，安平區建平17街民宅內疑有聚賭情事，警方前往現場查處，發現屋內有4女1男，其中4人在打麻...

疫情期間高雄賓士男酒駕撞安全島翻車 警逮捕公危送辦

蔡姓男子今天凌晨駕駛賓士轎車，由高雄旗津剛出過港隧道要進市區，突然失控，撞上安全島後翻車，賓士車四輪朝天，零件掉落一地。...

鑰匙未拔惹禍 婦人「新機車換舊機車」

台中市吳姓婦人上市場買菜，誤將另一部機車騎回家；張姓女車主買完菜出來發現機車不見，只見一輛比她車還新的機車留在現場，直呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。