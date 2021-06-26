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搶救工廠火警 高雄打火英雄不慎跌落廢油槽燙傷送醫
高雄岡山區岡山北路一間螺絲工廠工，昨晚傳火警；消防局指揮中心中心獲報後，派遣22車共48人前往救援。搶救過程中，盧姓消防員（36歲）不慎跌入廢棄油槽，導致手、腳燙傷送醫，暫無生命危險，目前仍在國軍海軍左營醫院燒燙傷病房救治，日後是否對工作造成影響，仍待評估。
昨晚救災時，帶班小隊長與盧姓消防員等3人，全副武裝一同進入火場滅火，由於該廢棄熱處理油坑僅用鐵板覆蓋，疑似未妥善固定，導致盧姓消防員於搶救過程中從鐵板處跌入約1.5公尺深的油坑，當下熱油灌入他的消防鞋內與滲入手套，導致手、腳燙傷。
一同進入火場的消防員，發現盧姓消防員跌入油坑，立刻將他拉起，當下意識清楚，隨即將攙扶出火場送醫，其餘隊員則持續進入火場滅火，火勢也於10分鐘左右撲滅。
據了解，盧姓消防員目前在海軍左營醫院燒燙傷病房，傷勢約有手、腳10%約2到3度燙傷，暫無生命危險，傷勢是否影響日後工作，仍待醫院評估。
高雄市消防第五大隊副大隊長卓經偉說，盧加入消防服務超過6年，在岡山消防分隊服務期間，工作表現積極，才會與同仁第一時間投入火場救援；另外，由於他因公受傷，醫療費也會由消防局協助支出，後續也會持續協助、關心。
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