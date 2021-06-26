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保鮮膜五花大綁、砸泡沫玩瘋 少年慶生沒戴口罩吞罰單

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

全國第三級警戒延長至7月12日，桃園蘆竹6名青少年前天晚上相約慶生，拿泡沫四處砸因噪音過大被鄰居檢舉，警方獲報到場發現壽星沒戴口罩，還被用保鮮膜和另1人牢牢捆在一起，模樣相當狼狽，最後生日收下警方的舉發單，未來將由衛生局認定開罰。

蘆竹分局表示，24日晚間9點多時獲報，附近一處自助洗衣店聚集多名青少年，因晚上喧鬧聲過大影響安寧，到場了解才發現，6名好友為了替其中1人慶生，滿地都是清潔液泡沫。

但警方發現，壽星卻沒有戴口罩，還被用保鮮膜層層纏繞，和另1名有人綁在一起，2人星全身濕漉漉，一臉尷尬窘境。警方到場傻眼問「這是怎麼了？」「誰要來解釋一下？」壽星才說「口罩濕掉了啦」。

員警最後說「玩夠了嗎」、「幫他解開吧」，2名青少年才上前手握保鮮膜，一面命壽星和朋友邊轉動，邊拆開身上的保鮮膜，原本歡樂的慶生會只能被迫中止。

警方說，全國仍維持第三級警戒，依規定戶外都要戴口罩，當場對壽星製單向桃園市衛生局舉發開罰。

壽星慶生被朋友用保鮮膜層層纏繞，結果沒戴口罩吞罰單。圖／警方提供
壽星慶生被朋友用保鮮膜層層纏繞，結果沒戴口罩吞罰單。圖／警方提供
壽星慶生被朋友用保鮮膜層層纏繞，結果沒戴口罩吞罰單。圖／警方提供
壽星慶生被朋友用保鮮膜層層纏繞，結果沒戴口罩吞罰單。圖／警方提供

三級警戒 噪音

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