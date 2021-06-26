疫情三級警戒延長悶太久 5好友相約打麻將消遣慘挨罰

台南市警四分局昨天接獲民眾檢舉，安平區建平17街民宅內疑有聚賭情事，警方前往現場查處，發現屋內有4女1男，其中4人在打麻將，魏姓屋主表示，5人都是朋友關係，因宅在家過久發慌，相約打麻將消遣一下。警方在現場雖未發現有賭資抽頭，但已違反防疫期間不得群聚的規定，依違反傳染病防治法規定函送衛生局裁罰。

魏姓屋主以為在家打麻將，僅1桌不會被發現，未料社區民眾眼尖，發現疑似有賭博群聚，心生疑惑恐防疫破口而報案。記者邵心杰／翻攝

據調查，魏姓屋主以為在家打麻將，僅1桌不會被發現，未料社區民眾眼尖，發現疑似有賭博群聚，心生疑惑恐防疫破口而報案。當警方上門時，發現屋內多達5人，且都非親屬關係，因此，警方蒐證後依法處理。

「真的得不償失！」魏直呼，因宅在家過久發慌而邀約朋友消遣，沒想到會因此遭開罰，始料未及。

分局長甘炎民指出，中央流行疫情指揮中心已宣布全國再同步維持疫情三級警戒延後2周(至7月12日止)，民眾務必配合共同防疫，除應停止室內5人以上，室外10人以上聚會；外出時全程佩戴口罩、 配合實聯制。

依規定，如有違反戴口罩規定者可依傳染病防治法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，另違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，也將可能處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

台南第四警分局統計，自疫情啟動三級後，對於防疫移處案件大多以外出未戴口罩或疏忽未確實戴好口罩而遭檢舉、稽查開單26件居多，其次是員工下班後群聚用餐、外籍移工群聚及群聚打麻將17件次之，營業場所違反實聯制規定則有9件。