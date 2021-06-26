鑰匙未拔惹禍 婦人「新機車換舊機車」

台中市吳姓婦人上市場買菜，誤將另一部機車騎回家；張姓女車主買完菜出來發現機車不見，只見一輛比她車還新的機車留在現場，直呼「我的車比較舊，怎麼可能會騎錯？」警方循線聯絡上吳婦，並由吳婦兒子將機車騎回歸還，解決「新機換舊機」的錯誤。

政府宣導民眾上市場採買，先想好、快購買、不久留，50歲吳姓婦人前天上午7時許機車鑰匙未拔，急著進入大智市場買菜，隨後誤騎另輛停在旁邊，相同的紅色機車離開。

50歲張姓女車主從市場出來，發現自己的紅色機車不翼而飛，但旁邊停一輛相同顏色但款式較新，鑰匙同樣未拔的紅色機車，現場等了快20分鐘都沒有人，張只好報警。

台中市警察局第三分局立德所員警黃琛淯、劉佳竺到場，張女說，因家中鑰匙跟機車鑰匙掛在一起，沒有找回機車連家門都進不去，才請警方到場協助聯繫對方。

吳姓婦人接獲警方通知才知道自己騎錯機車，坦言自己起床就出門買菜，平時騎車返家後就拉下鐵門，沒有拔取鑰匙的習慣，才會沒發現騎到別人的機車，她立即請兒子騎機車到市場歸還給張女，對於造成張女的困擾，相當抱歉。