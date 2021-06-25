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高雄岡山螺絲工廠晚間火警 一消防員雙腳遭燙傷送醫
高雄市岡山區岡山北路一間螺絲工廠工人晚間操作機器，疑似火星點燃旁邊廢棄油槽起火，消防人員趕到現場滅火，其中一名盧姓消防員疑因地上太滑，跌落起火油槽，雙腳燙傷脫皮，被消防同仁帶往醫院就醫，詳細起火原因有待調查。
高雄市消防局今晚8點58分獲報，岡山北路一間螺絲工廠發生火警，派遣岡山、永安、彌陀分隊前往搶救，其中36歲盧姓消防員拉水線進入火場滅火時，疑因現場地面殘留廢棄油汙很滑，不慎跌落1.5公尺深油槽，即使有防護衣但雙腳還是遭燙傷脫皮，被其他消防員拉起送往義大醫院。
據了解，該工廠越南籍工人疑似操作機器時，火星點燃後面廢棄已久的廠房油槽，裡面剩餘一點油汙遭點燃，工人拿4、5瓶滅火器也無法滅火，只能通報119，業者事後到場才知起火。
現場火勢於9點28分控制、35分撲滅，詳細起火原因有待火調人員調查。
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