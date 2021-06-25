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高雄路竹驚傳氣爆 洗衣店瓦斯鋼瓶疑外洩釀火災

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市路竹區延平路一間自助洗衣店今天傍晚突然發生大火，幸好當時裡面沒有民眾，高雄市消防局派遣20車37人前往滅火，傍晚5點54分撲滅火勢，據業主表示，今天下午有更換瓦斯鋼瓶，過不久就發生氣爆火警，但詳細起火原因還有待火調人員釐清。

據了解，該自助洗衣店為鐵皮加蓋一樓建築，今天傍晚5時許先傳出很大的爆炸聲響，接著突然起火燃燒，熊熊火勢夾帶大量濃煙衝向天際，洗衣店對面的湖內分局交通分隊員警及附近居民都嚇一大跳，外出查看發現洗衣店起火，嚇的趕快撥119報案，交通隊員警也立即進行交通指揮，避免路過民眾遭火勢波及。

湖內警分局獲報請業主到場了解，業主初步表示，洗衣店烘衣機須用大支瓦斯鋼瓶才能運作，一台一支，今天下午有請瓦斯行人員更換鋼瓶，過不久就發生火警，疑似沒換好，瓦斯外洩造成意外，現場共有5、6支瓦斯鋼瓶。

高雄市路竹區延平路一間自助洗衣店今天傍晚突然發生大火，疑似瓦斯外洩釀禍。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區延平路一間自助洗衣店今天傍晚突然發生大火，疑似瓦斯外洩釀禍。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區延平路一間自助洗衣店今天傍晚突然發生大火，疑似瓦斯外洩釀禍。記者陳玫伶／翻攝
高雄市路竹區延平路一間自助洗衣店今天傍晚突然發生大火，疑似瓦斯外洩釀禍。記者陳玫伶／翻攝

高雄市 氣爆

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