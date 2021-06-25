北市男3度變裝行竊工地電線 辯：那是我朋友
台北市一名38歲陳姓男子，趁工地無派保全戒備，本月竟連偷3次工地電線，南港警方獲報後，迅速調閱工地監視器，通知他到案。由於陳變裝行竊，起初否認犯案，辯稱「那是我朋友」，但警方證據完備，他馬上改口認罪，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。
警方調查，陳因缺錢花用，得知銅價上漲，17日凌晨0時許開車至南港某工地偷剪電線牟利，下車前還「用心」變裝，把原本的短袖短褲換成長袖長褲，本月用同樣手法，前後行竊3次，共偷走工地建商近10捆電線、市價逾13萬；得手後，遂開車至資源回收場，變現約4萬元。
建商向警方表示，他們知道陳前2次行竊經過，但推測「也許是自己人」，願意給機會不報警，待陳17日第3次下手，便立刻報警。
警方根據工地監視器，很快的查到犯嫌身分，2次通知到案他卻都未到，待21日才到案做筆錄。
陳警詢時否認犯罪，稱「那是我朋友，我是開車的，那不是我」，但偵查隊鑑識小隊沿線蒐證，調閱監視器畫面，確實拍到陳變裝身影，他百口莫辯，坦承經濟不好，因缺錢行竊；警詢後將他依竊盜罪嫌送辦。
南港警方強調，疫情期間警方雖致力於防疫工作，但民眾報案仍會積極辦理、毫不鬆懈；另呼籲工地建商設置監視、防盜系統，以守護財產安全。
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