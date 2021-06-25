快訊

獨／70年代電影小生罹胃癌宣布不治 奇蹟康復靠這招

這個國家授權民間企業買疫苗 下周疫苗一到就開打

北市男3度變裝行竊工地電線 辯：那是我朋友

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名38歲陳姓男子，趁工地無派保全戒備，本月竟連偷3次工地電線，南港警方獲報後，迅速調閱工地監視器，通知他到案。由於陳變裝行竊，起初否認犯案，辯稱「那是我朋友」，但警方證據完備，他馬上改口認罪，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。

警方調查，陳因缺錢花用，得知銅價上漲，17日凌晨0時許開車至南港某工地偷剪電線牟利，下車前還「用心」變裝，把原本的短袖短褲換成長袖長褲，本月用同樣手法，前後行竊3次，共偷走工地建商近10捆電線、市價逾13萬；得手後，遂開車至資源回收場，變現約4萬元。

建商向警方表示，他們知道陳前2次行竊經過，但推測「也許是自己人」，願意給機會不報警，待陳17日第3次下手，便立刻報警。

警方根據工地監視器，很快的查到犯嫌身分，2次通知到案他卻都未到，待21日才到案做筆錄。

陳警詢時否認犯罪，稱「那是我朋友，我是開車的，那不是我」，但偵查隊鑑識小隊沿線蒐證，調閱監視器畫面，確實拍到陳變裝身影，他百口莫辯，坦承經濟不好，因缺錢行竊；警詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

南港警方強調，疫情期間警方雖致力於防疫工作，但民眾報案仍會積極辦理、毫不鬆懈；另呼籲工地建商設置監視、防盜系統，以守護財產安全。

北市一名38歲陳姓男子，翻牆闖入工地偷剪電線，變現約4萬元，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。記者翁至成／翻攝
北市一名38歲陳姓男子，翻牆闖入工地偷剪電線，變現約4萬元，警詢後依竊盜罪嫌將他送辦。記者翁至成／翻攝

監視器 竊盜 港警

延伸閱讀

影／20年老江湖強賣劣質「兄弟茶」 警為建築工地除害

賊偷遍雙北 趁半夜熟睡入侵住宅偷走所有錢包

北藝工地清潔人員確診40人 北市：PCR陰性才能入工地

桃園工地刮強風 工人拆鷹架自13樓墜落不治

相關新聞

國1驚悚車禍！轎車疑自撞護欄 駕駛拋飛車外慘死

一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治，車禍發生原因...

嘉義婦人接種AZ疫苗後死亡 今解剖發現靜脈血栓

嘉義縣58歲吳姓婦人本月18日施打AZ疫苗，隔日身體不適送醫開刀救治後死亡；另89歲江姓老翁17日注射疫苗，22日凌晨死...

高雄外籍女大生陳屍家中 發出惡臭疑死亡多日

租屋在高雄三民區某公寓的一名大學女外籍生，今天傍晚6點多時，被發現陳屍在套房地板，屍體已發出惡臭，估計死亡多時，轄區警方...

網傳接種疫苗不得使用麻醉假訊息 調查局約談網友

近來LINE、Facebook等網路社群仍流竄大量不實訊息，甚至出現接種疫苗人員不得使用麻醉劑、苗栗某飯店變防疫旅館等不...

國道1號腐爛女屍案 檢警初步掌握疑似失蹤人口

國道1號桃園楊梅段70.5公里處邊坡，今上午經園藝公司發現1名女屍，死亡多時腐爛發臭，因身上無證件身分不詳，國道警方經報...

北市男打完止吐針倒地死亡 檢警將相驗釐清死因

69歲許姓男子今午到台北市和平西路上一家診所施打營養針、止吐針，離開診所後卻突然倒地死亡，警方獲報到場介入、封鎖現場，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。