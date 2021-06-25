群聚國道橋下聊天玩棋 查獲18人最高可罰540萬元

南投市一處國道高架橋下休憩空間未圍起封鎖線，因此仍有居民活動，警方今天前往稽查，發現群聚下棋、聊天，將全部18人依傳染病防治法函送裁罰，罰款總額最高可達540萬元。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至7月12日，多項防疫措施其中包含停止室外10人以上的家庭和社交聚會，避免不必要移動、活動、集會，不過南投縣卻仍有民眾無視防疫規定，竟群聚高架橋下方下棋、喝咖啡、乘涼。

南投縣警察局南投分局表示，今天上午11時許在南投市南鄉路附近的高速公路高架橋下方查獲18名民眾群聚，其中有人圍坐桌椅下棋，還有人聊天喝咖啡、乘涼等，10多名員警到場稽查時，有人意圖開溜遭攔阻，民眾雖都有戴口罩，但群聚行為涉違反防疫規定。

南投分局指出，員警蒐證及抄錄資料後，將在場18人全部依違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，函送南投縣政府權責機關裁罰，若認定違反，可依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，處新台幣6萬元到30萬元罰鍰；呼籲民眾，防疫期間減少非必要外出及活動。

防疫期間，許多公園遊具都圍上黃色封鎖線，示意民眾禁止使用，不過這處國道下方的休憩空間彷彿「被遺忘」，桌椅、籃球場、遊具器材都未圍起封鎖線，因此仍有附近居民來活動而遭檢舉。

據了解，須先釐清當初何單位向交通部高速公路局申請使用這處場地及設置遊具器材，才能確定誰該主責管理，當地社區發展協會、南投市公所、南投縣政府等，都是可能對象；警方也表示，這處場地、遊具確實未圍起封鎖線，不清楚負責管理單位。