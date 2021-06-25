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國1驚悚車禍！轎車疑自撞護欄 駕駛拋飛車外慘死

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治，車禍發生原因待調查釐清。

國道警方下午3點49分接獲通報，國道1號南下138公里處發生事故，救護人員趕至現場，發現一名男子頭部重創躺在內側車道，現場緊急實施CPR後送醫，但仍宣告不治。

發生事故的轎車車頭毀損，逆向停在內側車道，肇事原因有待調查。

【中央社／苗栗縣25日電】

魏姓男子今天駕車行經國道1號南下銅鑼路段，疑為閃避其他車輛，失控自撞護欄，撞擊瞬間被拋出車外重摔身亡。警方勘查發現，駕駛座安全帶插著消音扣，研判男子未繫安全帶。

事故發生在下午4時許，國道警方接獲報案，國1南下138公里銅鑼路段，發生轎車自撞車禍，駕駛彈飛車外，倒臥內線車道；救護人員抵達現場時，男子疑頭部重創，滿臉鮮血、已無意識，當場CPR（心肺復甦術）搶救，雖緊急送醫仍不治。

國道警方調查，死者為宜蘭縣37歲魏姓男子，根據目擊者提供行車紀錄器影像，疑為閃避其他變換車道車輛，一時失控自撞護欄。

警方初步勘查事故現場，肇事轎車左前輪洩氣、右前輪疑猛烈衝撞斷裂脫離，事故原因仍待進一步調查釐清；查看車內狀況，駕駛座安全帶插著坊間常見為避免發出未繫安全帶警示聲響的簡易消音扣，研判男子未繫安全帶，導致車禍撞擊瞬間遭拋摔出車外，不幸喪命。

一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
一輛轎車下午3點多在國道1號苗栗銅鑼南下路段疑似自撞內側護欄，男性駕駛被拋出車外，頭部受創，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供

國道 車道 車禍

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