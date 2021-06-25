國道1號腐爛女屍案 檢警初步掌握疑似失蹤人口

國道1號桃園楊梅段70.5公里處邊坡，今上午經園藝公司發現1名女屍，死亡多時腐爛發臭，因身上無證件身分不詳，國道警方經報警桃園地檢署相驗，檢方初步未發現他殺跡象，經初步掌握疑似為26歲失蹤的游姓女子，檢警已採集指紋、DNA鑑定身分，詳細死因有待釐清。

警方指出，上午園藝公司到場修剪樹木花草時，因附傳來陣陣腐臭，靠近查看驚見1具長髮女屍，外觀已發黑浮腫長蛆，立即通知國道警方處理；有民眾見現場封鎖，一度以為有人失足跳下，警方也調閱監視器釐清中。

外勤檢察官今獲報相驗，初步掌握死者可能是住在楊梅的游姓女子（26歲），家屬也指出，游女16日離家後就沒有消息，當天也向警方報失蹤，且游近期情緒低落、精神不濟，但不清楚她當時究竟如何步行到現場。