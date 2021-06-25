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嘉義婦人接種AZ疫苗後死亡 今解剖發現靜脈血栓

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣58歲吳姓婦人本月18日施打AZ疫苗，隔日身體不適送醫開刀救治後死亡；另89歲江姓老翁17日注射疫苗，22日凌晨死亡。檢方會同法醫今解剖確認死因，發現吳女有靜脈血栓等徵狀，將交由中央疫情指揮中心判定是否與施打疫苗有關。

嘉義地檢署表示，89歲江男解剖後研判為慢性腎衰竭、多發性良性囊腫，另大腦嚴重萎縮，腦膜增厚，肺炎，中度心臟冠狀動脈硬化，初判與施打疫苗無直接關聯。

另58歲吳姓女子，解剖發現有靜脈栓塞、腸骨靜脈、腸道血管栓塞。另吳女有腹膜炎、疑穿孔、肺炎、腎衰竭及擴大性心肥厚心肌病變。

嘉義地檢署表示，兩件解剖結果，都須待法醫研究所最終解剖報告認定，死因是否與施打疫苗有關，都交由中央疫情指揮中心判定。

嘉義縣衛生局表示，吳女為洗腎病人，本月18日上午接種AZ疫苗，19日因腹痛、虛弱冒冷汗、血壓降送醫，院方懷疑女子腹膜炎，緊急開刀後送加護病房，21日晚上死亡。

嘉義縣市已通報多起注射疫苗不良反應死亡個案（示意圖，非本案個案）。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣市已通報多起注射疫苗不良反應死亡個案（示意圖，非本案個案）。記者卜敏正／翻攝

AZ疫苗 疫情 血栓

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