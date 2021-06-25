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槽車司機疑未遵守路口時相 直行機車婦慘死車輪下

聯合報 / 記者林保光／即時報導

江姓婦人今天下午騎機車要到高雄加工區，與同向右轉的化學槽車發生車禍，江婦人車摔倒遭槽車後輪輾壓，江婦當場慘死槽車輪下。警方初步了解，疑槽車未遵守路口紅綠燈的號誌時相，而與綠燈直行的江婦發生車禍，確實肇事原因仍待警方深入調查。

據了解，今天下午3點許，江姓婦人（31歲）騎機車沿高雄市前鎮區擴建路直行，準備到高雄加工區，不料，經過擴建路與建基路口，她直行準備通過路口，撞上從擴建路快車道要右轉建基路的建化學槽車，人車倒地後，遭槽車後輪輾壓致死，路人看見車禍過程驚心動魄。

高雄市警前分局據報，立即趕到車禍現場，訪查後得悉，司機許姓男子（54歲）原與江婦同向，但行駛在快車道上，疑未遵守號誌燈時相限制，在快車道右轉綠燈未亮之前便右轉，才撞上直行的江婦，警方依過失致死罪嫌查辦許姓司機。

高雄江姓婦人慘死槽車輪下。記者林保光／翻攝
高雄江姓婦人慘死槽車輪下。記者林保光／翻攝
高雄江姓婦人慘死槽車輪下。記者林保光／翻攝
高雄江姓婦人慘死槽車輪下。記者林保光／翻攝

車禍 車道 高雄市

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