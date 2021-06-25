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貨輪陸籍船員跌落艙底昏迷 澎湖海巡緊急救人
獅子山共和國籍「太陽公主」號散裝貨輪昨天深夜航經澎湖望安海域，1名吳姓船員自高處墜落艙底昏迷，向正經過附近海域的海巡署艦隊分署台中艦求救，但海象不佳，無法海上接駁送醫，緊急聯繫港務公司，今天凌晨讓貨輪靠泊碼頭，將吳送三總澎湖分院急救，挽回一命。
澎湖海巡隊表示，昨晚10點55分，台中艦在望安東北方5海里處，聽到太陽公主號船員呼救，得悉貨輪上1名吳姓船員（53歲）在船上摔落，頭部受傷昏迷，急需送馬公就醫，澎湖海巡隊接獲台中艦通報，考量當時風浪強勁，請台中艦引導貨輪到內垵海域後，立即派遣2艘巡防艇趕往接駁救人。
直到今天凌晨3點許，太陽公主號貨輪碇泊外垵南方2海里，巡防艇嘗試接駁，卻因船舷過高，接駁昏迷船員可能有落海疑慮，澎湖海巡隊立即與港務公司聯繫，緊急協助安排進港，到今天凌晨5時35分，引導貨輪靠泊碼頭，澎湖縣消防局救護員著防護裝，將傷者搬運下船。
雖是緊急救人，不過防疫人員仍對傷者及隨行者量測體溫等防疫措施，才送三總澎湖分院就醫。海巡人員表示，吳姓船員急救後無生命危險，今天下午返回貨輪。
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