北市「尷尬」車禍 汽車女駕駛變夾心餅乾動彈不得

台北市大同區重慶北路今天早上發生一起「尷尬」車禍，駕駛自小客車的劉姓女子從外側車道行駛到內側車道途中，遭一台曳引車撞上；劉女右方又有一台貨車，當下卡在2車之間。因曳引車未移動，劉女無法開車門，受困車內，警方到場製作現場圖及筆錄，劉女才下車查看車損。

警方調查，34歲劉女早上11點駕駛自小客車行經重慶北路三段，見前方51歲周姓男子的小貨車正在卸貨，劉往左變換車道時與後方直行的曳引車撞上，曳引車駕駛45歲林姓男子下車查看拍下車禍現場照片，並報案。

劉女的自小客車當場卡在曳引車、小貨車之間，駕駛座車門也無法開啟，劉女只能在車上等待警方到場。