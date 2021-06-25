快訊

媽打過疫苗女嬰喝母乳竟猝死 解剖疑有肺炎但採陰

中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北警尋回814位確診失聯 陳家欽：警察穩定人心的力量

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

疫情持續三級警戒，新北市警方在這段期間，不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至新北市警局由局長黃宗仁陪同出席視訊會議，他感謝新北警察在疫情最亂時刻，站在第一線努力付出，成為穩定人心的力量。

警政署長陳家欽於昨晚到新北市警局參加與新北各外勤單位視訊會議，會中他對新北市所有員警勤行這場防疫及抗疫作為，擔負起防疫執法者的角色，在治安維護上仍持續打擊那些在疫情之中還在作亂的犯罪者，不讓社會治安出現空窗，陳家欽強調，在疫情最亂的時候，感謝新北警察的努力成為穩定人心最安定的力量。

陳家欽對新北市警局在執行疫調方面的三階段印象非常深刻，尤其是一開始的疫調300志願大軍，迅速到位抗疫，到中期增加刑大、交大內勤員警200名成立疫調第二隊，最後再結合警政、衛政、民政鐵三角及16個分局1106名警力，投入針對快篩陽性案件超前疫調，比照重大刑案偵查技巧，採取「精準疫調」策略，擴大匡列確診者與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對於市府整體防疫政策的制定有非常大的貢獻。

市警局表示，疫情期間失聯的814人不僅全部都找回來了，身處全國重災區的新北市警局迄今已有25名員警確診，也曾因此關閉10個警察外勤單位，最高亦同時列管達402人居家自主健康管理，局長黃宗仁為確保基層員警執勤安全，加速施打效率，迄今第一線列冊人員施打率已接近100％，再配合Home+中嘉集團贊助的快篩試劑，有效全面提升員警防護力。

市警局設立「警安防疫關懷中心」解決員警自主隔離的需求，並主動協調轄內各旅宿業者以最優惠的價格設立「警安旅館」供員警落實分流辦公並安心居住等等，都令署長陳家欽印象深刻並給予正面肯定。

疫情持續三級警戒，新北市警方不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至市警局視訊會議，他感謝警察在疫情最亂時刻，成為穩定人心的力量。圖／警方提供
疫情持續三級警戒，新北市警方不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至市警局視訊會議，他感謝警察在疫情最亂時刻，成為穩定人心的力量。圖／警方提供
疫情持續三級警戒，新北市警方不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至市警局視訊會議，他感謝警察在疫情最亂時刻，成為穩定人心的力量。圖／警方提供
疫情持續三級警戒，新北市警方不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至市警局視訊會議，他感謝警察在疫情最亂時刻，成為穩定人心的力量。圖／警方提供

疫情 陳家欽

延伸閱讀

陳家欽送200份「署長便當」 慰勉第一線員警防疫辛勞

署長送400份「國王的餐桌」 中市員警飽胃又暖心

疫情嚴峻強調掃黑 基層警轟陳家欽：別靠張嘴

新北巡佐敗血症病逝享年54歲 警局長黃宗仁不捨發起「警心行動」

相關新聞

中山高南下楊梅路段邊坡 工人除草時驚見長髮腐爛女屍

中山高速公路交通部委外的園藝公司，今天上午在桃園市楊梅路段約70.5公里整理邊坡時，發現一具屍體已經腐臭，工作人員嚇得趕...

板橋居家隔離者偷跑去銀樓買首飾 侯友宜：重罰40萬

新北市今天新增32例本土個案，市長侯友宜表示，目前居家隔離人數1913人，但侯友宜指出，昨天板橋區有一位居家隔離者偷跑去...

貨輪陸籍船員跌落艙底昏迷 澎湖海巡緊急救人

獅子山共和國籍「太陽公主」號散裝貨輪昨天深夜航經澎湖望安海域，1名吳姓船員自高處墜落艙底昏迷，向正經過附近海域的海巡署艦...

北市「尷尬」車禍 汽車女駕駛變夾心餅乾動彈不得

台北市大同區重慶北路今天早上發生一起「尷尬」車禍，駕駛自小客車的劉姓女子從外側車道行駛到內側車道途中，遭一台曳引車撞上；...

新北警尋回814位確診失聯 陳家欽：警察穩定人心的力量

疫情持續三級警戒，新北市警方在這段期間，不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至新北市警局由局長黃宗仁陪同出席視...

不想量體溫 阿伯開車衝撞市場管制站遭移送法辦

年約7旬的許姓民眾，在今天上午欲開車進入金門縣金城鎮東門市場，沒想到在管制區前，因不接受管制檢查站工作人員進行量體溫、噴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。