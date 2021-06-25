新北警尋回814位確診失聯 陳家欽：警察穩定人心的力量

疫情持續三級警戒，新北市警方在這段期間，不僅尋回814位確診失聯者，警政署長陳家欽昨晚至新北市警局由局長黃宗仁陪同出席視訊會議，他感謝新北警察在疫情最亂時刻，站在第一線努力付出，成為穩定人心的力量。

警政署長陳家欽於昨晚到新北市警局參加與新北各外勤單位視訊會議，會中他對新北市所有員警勤行這場防疫及抗疫作為，擔負起防疫執法者的角色，在治安維護上仍持續打擊那些在疫情之中還在作亂的犯罪者，不讓社會治安出現空窗，陳家欽強調，在疫情最亂的時候，感謝新北警察的努力成為穩定人心最安定的力量。

陳家欽對新北市警局在執行疫調方面的三階段印象非常深刻，尤其是一開始的疫調300志願大軍，迅速到位抗疫，到中期增加刑大、交大內勤員警200名成立疫調第二隊，最後再結合警政、衛政、民政鐵三角及16個分局1106名警力，投入針對快篩陽性案件超前疫調，比照重大刑案偵查技巧，採取「精準疫調」策略，擴大匡列確診者與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對於市府整體防疫政策的制定有非常大的貢獻。

市警局表示，疫情期間失聯的814人不僅全部都找回來了，身處全國重災區的新北市警局迄今已有25名員警確診，也曾因此關閉10個警察外勤單位，最高亦同時列管達402人居家自主健康管理，局長黃宗仁為確保基層員警執勤安全，加速施打效率，迄今第一線列冊人員施打率已接近100％，再配合Home+中嘉集團贊助的快篩試劑，有效全面提升員警防護力。