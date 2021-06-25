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外籍貨輪船員摔傷昏迷 澎海巡消防齊救護

中央社 / 澎湖縣25日電

獅子山共和國籍「太陽公主號」貨輪，1名陸籍船員摔傷昏迷，澎湖海巡隊引導進港，由消防人員全副防護衣護送至三總澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊昨天深夜近11時許，接獲台中艦通報在澎湖望安東北方海域5浬處，接獲一艘獅子山共和國籍「太陽公主號」貨輪呼叫船上有一名53歲陸籍船員，自高處摔落臉部重傷並陷昏迷，急需後送馬公急救。

海巡隊考量海上南風湧浪，協請台中艦引導太陽公主號貨輪泊靠外垵南2浬以利在海上接駁，並出動巡防艇前往，結果因傷者昏迷與船舷過高，有安全疑慮，緊急向港務公司聯繫進港，在今天上午進港並泊靠馬公1號碼頭。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒期，澎湖消防人員全副防護衣，疾管署人員也全面進行量測體溫等防疫作為，將傷者護送至三總澎湖分院急救。

澎湖 海巡 馬公

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