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身障老翁未戴口罩上路 警一個暖心舉動霸氣免罰
台中市74歲謝姓老翁坐輪椅外出，卻未戴口罩停在馬路上，警員葉耀澤到場先將謝翁推到安全處，得知老翁不小心將口罩拉繩扯斷，並非故意未戴口罩，葉員霸氣到附近藥局自費購買口罩讓謝翁戴上，並協助謝翁坐上計程車外出購物。
台中市警察局第四分局黎明所前天接獲報案，指有身障人士未戴口罩，且坐輪椅困在馬路上，警員葉耀澤到場，謝姓老翁(74歲)委婉說出，他想搭計程車外出採買，但戴口罩時不小心將拉繩扯斷，擔心計程車拒載，只好硬著頭皮推輪椅外出，沒想到反而受困。
葉員安撫謝翁，並到附近藥局採買口罩給老翁戴上，攙扶老翁坐上計程車。
同日晚間9時許，葉姓警員擔服值班勤務時，接獲一位計程車司機到派出所報案，稱因乘客無法清楚表達下車及住居所地點，請求警方協助幫忙。
葉員上前詢問乘客資訊，巧合的是當車窗搖下，發現竟是下午方協助過的謝姓老翁。葉員確認謝翁身體無恙後，再請計程車司機將老翁安全載返住所。一日雙救援，老翁也笑說，「真的遇到貴人了」。
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