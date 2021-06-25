聲稱可助申請猴子飼養登記證 高雄女落入詐騙陷阱

高雄市黃姓女子與黃姓友人疑經友人介紹，在網路上聯繫一名黃姓男子試圖購買台灣獼猴，雙方個別聯繫後，黃男分別以幫忙辦理猴子飼養登記證及打預防針騙得3000元、8000元，事後黃男卻再也聯繫不上，黃女及友人驚覺受騙向警方報案，目前該案已函送台南地檢署偵辦。

據了解，黃姓女子（56歲）5月初經友人介紹一名設籍台南的黃姓男子（31歲）有在養猴子，黃女疑覺得特殊，以通訊軟體聯繫黃男詢問，黃男提供台灣獼猴照片，並表示可以幫忙辦理飼養猴子登記證，需要先收取3000元。

黃女事後介紹給另位黃姓友人（28歲），黃男則向黃姓友人聲稱猴子生病，需先打預防針，並到黃姓友人工作地方現場收取8000元現金。

黃女及友人事後發現黃男拿到錢後沒有交付相關登記證與猴子才驚覺被騙，5月12日向高雄市湖內警分局報案，提告詐欺，警方通知黃男到案說明，黃男稱只是買賣糾紛，並沒有詐欺，確實家中有養一隻台灣獼猴，警方詢後本月9日函送台南地檢署偵辦。

高雄市農業局植物防疫與生態保育科長張韻萍表示，台灣獼猴屬野生動物，高雄市禁止捕獵，除非能交代來源，否則飼主將視為違反野生動物保育法，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，目前該案已進入檢調，如確定黃男飼有活體將通報主管機關進行裁罰。