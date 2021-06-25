中年婦找家庭代工卻遭假紓困 補貼沒來還變詐騙人頭
新冠肺炎疫情衝擊經濟，詐騙集團上網貼文或發送手機簡訊，以紓困、借貸名義，騙取手續費或人頭帳戶，今年1至5月有10餘人被害；刑事局提醒，申辦紓困應依官方公告方式，借貸要到政府立案金融機構，避免落入詐騙陷阱。
警方說，桃園市40歲陳姓女子疫情期間工作停擺，加上小孩在家，想找在家可做工作，上臉書看見家庭代工貼文，加入LINE聯繫暱稱「AMY」帳號，對方稱可協助申請紓困補貼；她依指示赴超商寄出提款卡及密碼，豈料補貼沒下文，反而金融帳戶被警示，趕緊報案。
桃園30歲吳姓男子因疫情缺錢，在臉書發現代辦貸款廣告，加入LINE聯繫，暱稱「神力女超人」帳號稱申請當日即可撥款，需要手續費1千元；他匯款後遲未收到貸款，還被加入LINE博弈群組，驚覺受騙。
刑事局說，這是假求職、假借貸詐騙手法，匯款後拿不到貸款，交付存摺、提款卡則會變成詐騙人頭戶，民眾求職不要誤信來路不明廣告，對方要求交付提款卡及告知密碼就是詐騙，申請貸款或補助應至勞動部官方網站查詢。
根據報案資訊，「165全民防騙」臉書粉絲專頁每周公布「詐騙LINE ID」，民眾加LINE前可查詢，避免把詐團加為好友，有疑問撥打165反詐騙專線查證。
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