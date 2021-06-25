只聽早餐店顧客說詞 禮儀社同業網傳假訊息挨告

台中市從事禮儀社吳女，聽信早餐店友人與顧客閒聊說詞，就在自己個人臉書與臉書社團「石岡區生活大小事」發文：「今天有聽朋友說看新聞報導阿玲禮儀社有人確診(台中)……」等訊息，阿玲禮儀社負責人葉女提告。警方向衛生局疾管科查證，沒有確診患者在阿玲禮儀社任職，此為假訊息，警詢後依誹謗罪、違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送。

今天(25日)中午11點多，吳女在臉書社團「石岡區生活大小事」發文道歉，寫下「之前在群組誤傳阿玲禮儀社染疫因本人沒存查證就上傳因此造成阿玲禮儀社的困擾在此深深表示歉意特此聲明」。

據了解，從事禮儀社的吳女(56歲)本月初聽信經營早餐店友人與顧客聊天內容，在吳女個人臉書與臉書社團「石岡生活大小事」發文，寫下「今天有聽朋友說看新聞報導阿玲禮儀社有人確診(台中)……」等訊息，引發網友熱議。

阿玲禮儀社負責人葉女兒子在臉書發現不實訊息，上網搜尋吳女的禮儀社公司電話，打電話要求吳女撤下不實訊息，並揚言提告。葉女於本月5日到台中市警局第六分局永福派出所報案，強調吳女發文已危害公司名譽，提出誹謗告訴。

第六警分局組成專案小組報請台中地檢署檢察官廖育賢指揮偵辦，經向衛生局疾病管制科查證，截至6月6日止，並無確診病患任在阿玲禮儀社上班，該訊息並非事實。