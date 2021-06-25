中山高南下楊梅路段邊坡 工人除草時驚見長髮腐爛女屍

中山高南下楊梅路段上午發現一具女屍，警方正在追查死者身分和死因。記者鄭國樑／翻攝 中山高速公路交通部委外的園藝公司，今天上午在桃園市楊梅路段約70.5公里整理邊坡時，發現一具屍體已經腐臭，工作人員嚇得趕快回報，國道警方趕往現場查看，初步了解是一具長髮女屍身體已經腐爛，研判死亡時間超過一周，有無外傷和死因還有進一步釐清。

今天上午，整修邊坡的工作人員在中山高南下楊梅路段靠近五楊高架的位置，和往常一樣修剪邊坡的樹木和除草，突然一陣風吹來聞到腐臭味，工人順著臭味查看，赫然發現一具屍體，回報後警方趕到現場並封鎖現邊坡，另外調閱相關時段的道路監視器畫面，全案還在比對資料。經過附近路段的駕駛人看見現場封鎖畫面，很快在網路上提醒其他駕駛人經過的時候要小心，也有網友說有人跳橋，警方表示女子身分還有死因都會在釐清中。