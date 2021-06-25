快訊

疫苗殘劑之亂！台中登記民眾沒打到怒「怎可能沒有」

我致死率4.5%高於全球 莊人祥曝5國數據：高齡死亡導致

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高南下楊梅路段邊坡 工人除草時驚見長髮腐爛女屍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

中山高南下楊梅路段上午發現一具女屍，警方正在追查死者身分和死因。記者鄭國樑／翻攝
中山高南下楊梅路段上午發現一具女屍，警方正在追查死者身分和死因。記者鄭國樑／翻攝
中山高速公路交通部委外的園藝公司，今天上午在桃園市楊梅路段約70.5公里整理邊坡時，發現一具屍體已經腐臭，工作人員嚇得趕快回報，國道警方趕往現場查看，初步了解是一具長髮女屍身體已經腐爛，研判死亡時間超過一周，有無外傷和死因還有進一步釐清。

今天上午，整修邊坡的工作人員在中山高南下楊梅路段靠近五楊高架的位置，和往常一樣修剪邊坡的樹木和除草，突然一陣風吹來聞到腐臭味，工人順著臭味查看，赫然發現一具屍體，回報後警方趕到現場並封鎖現邊坡，另外調閱相關時段的道路監視器畫面，全案還在比對資料。經過附近路段的駕駛人看見現場封鎖畫面，很快在網路上提醒其他駕駛人經過的時候要小心，也有網友說有人跳橋，警方表示女子身分還有死因都會在釐清中。

監視器

延伸閱讀

上午才剛打疫苗！桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

影／新家地毯下藏「不明人形輪廓」女嚇壞：這是屍體嗎？

桃園楊梅規畫「疫苗得來速」 提升施打效率

桃園添14本土 連鎖麵店及龜山某工廠群聚案再增

相關新聞

視障、行障逃跑不及 萬華惡火2老喪命...獲救子孫悲慟

台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致頂樓加蓋中熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場，現場初判電線老舊起火釀禍...

貸款30萬紓困金！男子下車忘鎖門 救急現金連同百萬名車遭竊

苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走，所幸員警...

中山高南下楊梅路段邊坡 工人除草時驚見長髮腐爛女屍

中山高速公路交通部委外的園藝公司，今天上午在桃園市楊梅路段約70.5公里整理邊坡時，發現一具屍體已經腐臭，工作人員嚇得趕...

身障老翁未戴口罩上路 警一個暖心舉動霸氣免罰

台中市74歲謝姓老翁坐輪椅外出，卻未戴口罩停在馬路上，警員葉耀澤到場先將謝翁推到安全處，得知老翁不小心將口罩拉繩扯斷，並...

聲稱可助申請猴子飼養登記證 高雄女落入詐騙陷阱

高雄市黃姓女子與黃姓友人疑經友人介紹，在網路上聯繫一名黃姓男子試圖購買台灣獼猴，雙方個別聯繫後，黃男分別以幫忙辦理猴子飼...

中年婦找家庭代工卻遭假紓困 補貼沒來還變詐騙人頭

新冠肺炎疫情衝擊經濟，詐騙集團上網貼文或發送手機簡訊，以紓困、借貸名義，騙取手續費或人頭帳戶，今年1至5月有10餘人被害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。