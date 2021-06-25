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視障、行障逃跑不及 萬華惡火2老喪命...獲救子孫悲慟

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致頂樓加蓋中熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場，現場初判電線老舊起火釀禍，確切起火原因有待火災調查人員釐清，檢警也預計今天對兩名死者進行司法相驗，釐清死因。

台北市消防局凌晨3時13分獲報，萬華區西園路二段52巷內發生火災，警消到場發現，現場是連棟4層樓建築，5樓（頂樓加蓋）竄出大火，已延燒隔壁，緊急疏散15名男子、17名女子後，3時43分控制火勢，4時13分撲滅火勢。

住在低樓層的住戶說，睡夢中警醒後發現樓上起火，想上樓查看，也提水嘗試滅火，但火勢實在太大，高溫不斷襲來，上到4樓樓梯間已無法前進；也有民眾指出，大火形成大量濃煙，連百公尺外的的西門町商圈內都能聞到燒焦味，整條路上也都一片霧濛濛。

大火將兩棟民宅頂樓加蓋燒得面目全非，只剩焦黑的樑架，警消滅火後，先是在其中一棟民宅5樓（頂加）發現一具焦屍，已無法辨別性別，隨後又在隔壁民宅5樓（頂加）發現另具女性焦屍，皆已明顯死亡。

警方調查，死者為88歲呂姓老翁及68歲王姓婦人。呂翁行動不便，長期臥床，平時與兒子、孫子同住，但自己睡在5樓，子孫2人住在4樓；王婦則是有視覺障礙，平時也是由住在4樓的子女、孫女照顧，晚上才回到5樓房間睡覺。兩人皆未能逃出火場。

事發後，王婦年幼的孫女們深受驚嚇，在里長安撫下仍忍不住崩潰大哭，呂翁孫子說，爺爺房內連電視都沒有，平時沒有使用電器的習慣，不知為何起火；由於起火民宅皆為屋齡30年以上老舊建築，現場初判電線老舊釀禍，仍須調查釐清。檢警後續也正安排相驗，釐清死因。

台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區一處民宅今天凌晨3時許發生火災，分別導致熟睡的1名老翁及1名婦人命喪火場。記者李隆揆／翻攝

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