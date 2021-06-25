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影／抵擋不了鹹酥雞香味誘惑 失智迷途婦也為它留步

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

深夜宵夜時間，台中市一名身著小花朵洋裝婦人坐在鹹酥雞攤前，老闆發現婦人呆坐許久，靜靜看他炸鹹酥雞，擔心婦人深夜未歸報警。警方發現66歲徐姓婦人被通報協尋，吳姓丈夫急著說，妻子有失智症，趁他購物不注意離開，已迷途6小時，所幸鹹酥雞香氣將她留步，平安無事。

前天(23日)深夜11時許，身穿鮮豔寶藍色小花洋裝的徐婦走到北區漢口路，呆坐在鹹酥雞攤前，老闆剛開始以為婦人要買鹹酥雞，但婦人只是坐在旁邊，靜靜看鹹酥雞起鍋、聞香，時間久了老闆覺得不對勁報警。

台中市警察局第二分局立人派出所員警呂駿劭、吳明哲到場，以警用查詢系統一查，徐婦有多次失蹤紀錄，果然再度被通報失蹤，員警聯繫徐婦丈夫吳姓老翁，並相約在派出所碰面。

吳翁看到妻子由員警平安載送回派出所，開始叨唸她不該亂跑，吳翁說，妻子患有失智症，且行動不便、不太能表達，平常都由他陪同外出，可能下午天氣熱，妻子不耐等候，竟趁他專心挑選東西時自己走開，迷途6小時，害他整顆心七上八下的。

員警笑說，「還好阿嬤被鹹酥雞香味留住，不然不知道會走到哪裡」。吳翁原本緊繃的情緒終於放下心口大石，在離開派出所前特別帶著妻子向警察說謝謝。

第二分局分局長蔡元戎表示，家中有失智症、智障、自閉症，有走失紀錄的親人，可向市政府社會局申請預防走失手鍊，可免費提出特殊編號手鍊申請，當親人走失，警方或熱心民眾可藉由該編號向社會局查詢家屬的連絡方式。

深夜11點多，有失智症的徐姓婦人呆坐在鹹酥雞攤位前，老闆擔心婦人深夜未歸，協助報警。記者林佩均／翻攝
深夜11點多，有失智症的徐姓婦人呆坐在鹹酥雞攤位前，老闆擔心婦人深夜未歸，協助報警。記者林佩均／翻攝
深夜11點多，有失智症的徐姓婦人呆坐在鹹酥雞攤位前，老闆擔心婦人深夜未歸，協助報警。記者林佩均／翻攝
深夜11點多，有失智症的徐姓婦人呆坐在鹹酥雞攤位前，老闆擔心婦人深夜未歸，協助報警。記者林佩均／翻攝

失智症 警察 失蹤

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