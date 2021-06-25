超級老村長！海上救難受困12小時 自救也救回低血糖同事

老村長黃常到公所領米，公所人員知道他昨晚海上驚魂，為他按讚，他也豎起母指回應「讚！」。記者蔡維斌／攝影 雲林縣救難協會兩名隊員昨天騎水上摩托車出海救人，不料擱淺受困沙洲長達12小時，其中一名老村長隊員黃常，和王姓隊員一起在濁水溪出海口深夜摸黑涉水4個多小時終能脫困，過程十分驚險，老村長徹夜未眠，今天一早又到公所領米發送救濟，提起昨晚海上驚魂，他欣慰老天保佑，讓他自救還能把血糖降低的同事兄弟救上岸。

67歲的雲林縣水林鄉灣西村長黃常，是該鄉連任六屆最資深的村長，更是出了名的熱血村長，除基本該做的服務，他更幫獨居老人包尿褲、送餐，還曾一度把奄奄一息的獨居村民連扛帶跑送醫，「只要能救人、幫人，我都樂意做！」。

個性直爽的黃常，不僅是資深村長，行有餘力，年紀一大把，還是資深的救難協會隊員，一起跟著年輕人出生入死，本月22日一名70多歲的老翁到濁水溪出海口採拾文蛤失蹤，黃常接獲通報，放下手邊工作，從水林鄉趕赴麥寮鄉的河口，參加搜尋任務。

昨天上午約九時許，他和另一名56歲的王姓隊員，由王騎乘水上摩托車，一起從麥寮許寮泊地出海，兩人在海上搜尋約1小時，10點多擱淺在河口的一片沙洲，黃常說，因灘岸鬆軟，人車都陷於泥中動彈不得。

因逢退潮兩人只能困在沙洲，等待救援，黃常說，雖在等人來救他，但他們也不忘救人，除在到沙洲四週探尋，還不時注視每一塊從沙洲旁漂過的草堆，試圖尋找任務中所要找的失蹤老人，只是都沒能找著。

「都是爛泥巴一走身體就陷入泥中，實在走不了！」黃常說，曾試圖想涉水脫困，但灘泥很多，很難走。在等待救援中，直升機曾兩度飛過他們上空，他倆招手，飛機卻沒看到，兩人只好再繼續等，等海水漲潮較有浮力，再想辦法脫困。

天黑了，兩人快10小時沒吃沒喝，身體都軟了，同伴兄弟血糖開始下降，黃常認為「不走不行了！」他們決定放棄擱淺水上摩托車，趁著天未黑之前，灘地找了根蚵棚的廢竹竿，當作探路的枴杖，海水漸漲，他扶著同事，兩人摸黑一步步用竹竿探路，慢慢沿著淺灘前進。

因地形不熟，幸好海巡署的燈樓亮著，他們就循著亮燈的指引，一步步慢慢走去，黃常說，受困處距海巡大樓多遠他並不清楚，但涉水走了約四個多小時，就看見搜救的同事，他鬆了一口氣心想「有救了！」 。

兩人上岸時已是今天凌晨2時10分，兩人馬上回家休息，黃常稍作休息吃了些東西，今天一早馬上又開車到水林鄉公所領白米，準備發送給貧苦的村民，公所人員得知村長昨晚一場海上驚魂，紛紛豎起母指，為他按讚「老村長寶刀未老，樂善救人的心永遠一樣！」。