快訊

北市萬大市場36攤位突拉封鎖線攤商緊張 市府：封鎖清消3天

直播／殘劑准打！莫德納又有新貨到？指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貸款30萬紓困金！男子下車忘鎖門 救急現金連同百萬名車遭竊

中央社 / 苗栗縣25日電

苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走，所幸員警在5小時內跨轄追查，順利逮捕竊嫌找回現金。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天表示，23日傍晚4時許接獲民眾報案指稱，駕駛百萬名車停放後龍鎮海邊，下車時一時大意，將鑰匙放置在車內，車門未上鎖，未料返回停車處發現車輛遭竊，而車內還放有現金新台幣30萬元。

張中指出，案發地點在後龍鎮純樸的小漁村內，竟傳出竊嫌偷走百萬名車和大筆現金，警方立即成立專案小組，追查竊嫌逃逸方向，發現犯嫌從國道3號大甲交流道行駛進入台中市區，於是轉報大甲分局協助圍捕。

23日晚間9時許，竹南分局與大甲分局員警，在清水區街頭找到失竊贓車，並透過口袋戰術順利將犯嫌逮捕到案，同時找回30萬元，從接獲報案到破案，只花了短短不到5個小時。

遭竊民眾前往分局領回車輛和現金時，不斷鞠躬向警方致謝表示，平常從事養蝦生意，近期受到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響生意不好，因此向金融機構貸款30萬元準備付貨款，沒想到竟遭竊，正當急得像熱鍋上螞蟻的時候，接到查緝員警通知，連車帶錢都找回來了，才終於鬆了一口氣。

竹南警分局提醒民眾，平時下車勿貪圖方便，不論時間長短，應隨手取下車鑰匙並上鎖，同時留意身邊財物，不讓竊嫌有可乘之機。

疫情 苗栗縣 新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

影／苗栗新增5例 其中公館確診男子感染源待釐清

8200萬元補助挹注 苗栗縣推百年鐵道旅行

苗栗新增26例確診 長者接種報到率大幅下降

觸媒轉換器飆漲台灣各地竊案頻傳 台南警逮一竊嫌聲押

相關新聞

貸款30萬紓困金！男子下車忘鎖門 救急現金連同百萬名車遭竊

苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走，所幸員警...

轉傳醫院收治確診病患語音假訊息 3人送辦喊冤是好意

屏東縣枋寮醫院前天中午陸續收到「是否有確診者於22日下午到該院掛急診並轉送高雄醫學院」的查證電話，院方發現有人在LINE...

20歲軍人騎重機與70老翁機車相撞 老翁死軍人重傷截肢

嘉義縣70歲張姓老翁昨傍晚6時許騎機車，行經縣168道路西向，左轉農用便道時，與168線往東直行黃姓男子的黃牌重機發生車...

影／抵擋不了鹹酥雞香味誘惑 失智迷途婦也為它留步

深夜宵夜時間，台中市一名身著小花朵洋裝婦人坐在鹹酥雞攤前，老闆發現婦人呆坐許久，靜靜看他炸鹹酥雞，擔心婦人深夜未歸報警。...

超級老村長！海上救難受困12小時 自救也救回低血糖同事

雲林縣救難協會兩名隊員昨天騎水上摩托車出海救人，不料擱淺受困沙洲長達12小時，其中一名老村長隊員黃常，和王姓隊員一起在濁...

影／未戴口罩上市場遭阻 酒醉男疑亮菜刀威嚇警開罰

新北市陳姓男子昨未戴口罩欲上菜市場買東西，遭負責管制人流的市場管理員阻擋，有喝酒的陳男疑當場亮菜刀威嚇，新北警方到場未發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。