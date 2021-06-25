貸款30萬紓困金！男子下車忘鎖門 救急現金連同百萬名車遭竊

苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走。圖／聯合報系資料照片 苗栗縣一名養殖業者生意受疫情影響，貸款30萬元救急，卻把現金放在百萬名車內，下車時大意未上鎖，遭人連車帶錢偷走，所幸員警在5小時內跨轄追查，順利逮捕竊嫌找回現金。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天表示，23日傍晚4時許接獲民眾報案指稱，駕駛百萬名車停放後龍鎮海邊，下車時一時大意，將鑰匙放置在車內，車門未上鎖，未料返回停車處發現車輛遭竊，而車內還放有現金新台幣30萬元。

張中指出，案發地點在後龍鎮純樸的小漁村內，竟傳出竊嫌偷走百萬名車和大筆現金，警方立即成立專案小組，追查竊嫌逃逸方向，發現犯嫌從國道3號大甲交流道行駛進入台中市區，於是轉報大甲分局協助圍捕。

23日晚間9時許，竹南分局與大甲分局員警，在清水區街頭找到失竊贓車，並透過口袋戰術順利將犯嫌逮捕到案，同時找回30萬元，從接獲報案到破案，只花了短短不到5個小時。

遭竊民眾前往分局領回車輛和現金時，不斷鞠躬向警方致謝表示，平常從事養蝦生意，近期受到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響生意不好，因此向金融機構貸款30萬元準備付貨款，沒想到竟遭竊，正當急得像熱鍋上螞蟻的時候，接到查緝員警通知，連車帶錢都找回來了，才終於鬆了一口氣。

竹南警分局提醒民眾，平時下車勿貪圖方便，不論時間長短，應隨手取下車鑰匙並上鎖，同時留意身邊財物，不讓竊嫌有可乘之機。