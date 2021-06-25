轉傳醫院收治確診病患語音假訊息 3人送辦喊冤是好意

屏東縣枋寮醫院前天中午陸續收到「是否有確診者於22日下午到該院掛急診並轉送高雄醫學院」的查證電話，院方發現有人在LINE群組散佈該院收治治確診病患的語音假訊息，枋寮警方獲報後調查，通知轉傳假訊息的3名男子到案說明，訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送屏東地檢署偵辦。3人都說是基於好意提醒大家注意，沒有製造恐慌的惡意，不知會那麼嚴重。

語音假訊息時間1分24秒，指「22日有確診者到枋寮醫掛急診並轉送高雄醫學院，請下午1至3時進入急診室的家屬或家人，要注意自己的身體狀況，一旦身體有狀況要儘速就醫，告知醫生你到過枋寮醫院急診室」；以LINE群組對外傳播後，引發當地居民人心惶惶，枋寮醫院隔天中午陸續接到查證電話，院方也通報縣衛生局。

枋寮警分局獲報後通知枋寮醫院公關到案說明並依法查辦，查訪多名證人發現，確診假訊息是由一名男子錄製傳至LINE群組，再被轉傳分享，今天將3名轉傳假訊息的男子函送檢方偵辦，並追緝錄製語音假訊息和公開散佈的男子。