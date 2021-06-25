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20歲軍人騎重機與70老翁機車相撞 老翁死軍人重傷截肢

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣70歲張姓老翁昨傍晚6時許騎機車，行經縣168道路西向，左轉農用便道時，與168線往東直行黃姓男子的黃牌重機發生車禍，黃男右腿被截斷，急救後加護病房觀察，張送醫到院已無生命跡象，急救至晚8時許宣告不治，檢警會同法醫今天相驗確認死因。

據了解，張姓老翁為當地農民，黃男為現役軍人也住附近村落，車禍原因仍待警方調查。

嘉義縣消防局昨晚6時許獲報，水上鄉通河大橋往中庄的道路發生車禍，水上消防分隊到場發現，現場2輛機車倒在地上，因撞擊力大，機車嚴重毀損、碎片散落一地，2名機車騎士都受傷，年約20歲男騎士右大腿斷肢，傷勢嚴重，消防救護人員找回不完整肢塊立即送醫。

另70歲張姓老翁右手指多處骨折，救護人員急救包紮傷口送醫，到院時已經無自發性呼吸心跳，昨晚8時許宣告死亡。

水上分局表示，該路段為鄉間道路、平時出入車輛雖不多，呼籲駕駛仍應減速慢行、注意左右來車，警方將加強該路段超速、違規取締。

張姓老農機車車禍後倒在路旁。記者卜敏正／翻攝
張姓老農機車車禍後倒在路旁。記者卜敏正／翻攝
黃姓男子重型機車車禍後受損嚴重。記者卜敏正／翻攝
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車禍 嘉義

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