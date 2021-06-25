高雄迷路受困魚塭12小時 老婦：宛如鬼打牆走不出去

高雄一名85歲張姓婦人，日前獨自徒步在彌陀地區撿拾回收，豈料，迷路走到方圓百甲的舊港養殖魚塭區，由於四周魚塭，令張婦無法辨別方位，宛如鬼打牆，從白天到黑夜迷路長達12小時，用得渾身是泥仍走不出魚塭，所幸，巡邏員警見狀，才順利送張她返家。

本月20日晚上11時許，岡山警分局舊港派出所員警於彌陀舊港里百甲魚塭養殖區巡邏，赫然發現張姓婦人全身泥濘，深夜獨自在魚塭區內行走，隨即引起員警注意，便上前關心。

經警方詢問得知，張姓婦人於20日上午10時許，獨自外出撿拾回收，從彌陀區鹽埕里走大約7公里來到舊港里；張姓老婦說，對舊港區並非不熟，想趁雨後天氣涼爽，徒步走該處撿回收，但四周都是魚塭，才會頓時無法辨別方位，才會宛如鬼打牆，走不出魚塭。