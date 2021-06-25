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高雄迷路受困魚塭12小時 老婦：宛如鬼打牆走不出去

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名85歲張姓婦人，日前獨自徒步在彌陀地區撿拾回收，豈料，迷路走到方圓百甲的舊港養殖魚塭區，由於四周魚塭，令張婦無法辨別方位，宛如鬼打牆，從白天到黑夜迷路長達12小時，用得渾身是泥仍走不出魚塭，所幸，巡邏員警見狀，才順利送張她返家。

本月20日晚上11時許，岡山警分局舊港派出所員警於彌陀舊港里百甲魚塭養殖區巡邏，赫然發現張姓婦人全身泥濘，深夜獨自在魚塭區內行走，隨即引起員警注意，便上前關心。

經警方詢問得知，張姓婦人於20日上午10時許，獨自外出撿拾回收，從彌陀區鹽埕里走大約7公里來到舊港里；張姓老婦說，對舊港區並非不熟，想趁雨後天氣涼爽，徒步走該處撿回收，但四周都是魚塭，才會頓時無法辨別方位，才會宛如鬼打牆，走不出魚塭。

張姓老婦於舊港里魚塭區足足受困近12小時之久，找尋出路的過程中，還一度跌落乾涸的魚塭，才會用得渾身是泥巴，所幸，被巡邏員警發現，短暫安置在派出所，確定身體無礙後，便載她返家。

高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供
高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供
高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供
高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供
高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供
高雄一名85歲張姓婦人，日前撿拾回收於方圓百甲的舊港養殖魚塭區，迷路１２個小時，後由巡邏員警發現，送她返家。圖／警分提供

岡山

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