疫情期間駕車外出減少 苗栗交通違規檢舉案件大減3成6

受到疫情三級警戒影響，民眾減少外出及駕車，苗栗縣警局統計近1個月來，交通違規檢舉案件也跟著大幅減少約3成6，檢舉案中仍以違規臨時停車居首。

苗栗縣警局交通隊指出，縣警局統計今年5月19日至6月19日，民眾檢舉交通違規案件達2322件，較去年同期3655件少了1333件，減少達36.4％，檢舉成案的違規行為前3名以違規（臨時）停車最多，有1094件，其次是未依規定使用燈光440件、跨越雙黃線126件。