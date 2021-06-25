聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情期間駕車外出減少 苗栗交通違規檢舉案件大減3成6
受到疫情三級警戒影響，民眾減少外出及駕車，苗栗縣警局統計近1個月來，交通違規檢舉案件也跟著大幅減少約3成6，檢舉案中仍以違規臨時停車居首。
苗栗縣警局交通隊指出，縣警局統計今年5月19日至6月19日，民眾檢舉交通違規案件達2322件，較去年同期3655件少了1333件，減少達36.4％，檢舉成案的違規行為前3名以違規（臨時）停車最多，有1094件，其次是未依規定使用燈光440件、跨越雙黃線126件。
縣警局分析，檢舉交通違規案件減少，是因疫情第三級警戒期間避免不必要的群聚活動接觸及外出旅遊活動，加上餐飲業一律外帶，傳統市場、大賣場與超市實施人流管制，並鼓勵民眾少去多買、一次購足等相關防疫措施，影響民眾開車外出次數，以致車流大幅減少，違規案件也 相對減少，呼籲民眾要注意防疫規定，保護自己也保護他人，防疫期間還是要遵守交通規則、保持良好用路習慣，維護用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言