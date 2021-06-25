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疫情期間駕車外出減少 苗栗交通違規檢舉案件大減3成6

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

受到疫情三級警戒影響，民眾減少外出及駕車，苗栗縣警局統計近1個月來，交通違規檢舉案件也跟著大幅減少約3成6，檢舉案中仍以違規臨時停車居首。

苗栗縣警局交通隊指出，縣警局統計今年5月19日至6月19日，民眾檢舉交通違規案件達2322件，較去年同期3655件少了1333件，減少達36.4％，檢舉成案的違規行為前3名以違規（臨時）停車最多，有1094件，其次是未依規定使用燈光440件、跨越雙黃線126件。

縣警局分析，檢舉交通違規案件減少，是因疫情第三級警戒期間避免不必要的群聚活動接觸及外出旅遊活動，加上餐飲業一律外帶，傳統市場、大賣場與超市實施人流管制，並鼓勵民眾少去多買、一次購足等相關防疫措施，影響民眾開車外出次數，以致車流大幅減少，違規案件也 相對減少，呼籲民眾要注意防疫規定，保護自己也保護他人，防疫期間還是要遵守交通規則、保持良好用路習慣，維護用路人安全。

苗栗縣警局統計近1個月來，交通違規檢舉案件大幅減少約3成6，圖為示意圖非當事人。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局統計近1個月來，交通違規檢舉案件大幅減少約3成6，圖為示意圖非當事人。圖／苗栗縣警局提供
民眾檢舉交通違規行為以違規（臨時）停車最多。圖／苗栗縣警局提供
民眾檢舉交通違規行為以違規（臨時）停車最多。圖／苗栗縣警局提供

交通違規 疫情 苗栗縣

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