愛看偵探柯南漫畫 嘉縣女警務員獲選全國刑事鑑識楷模

警政署公布110年第14屆全國8位刑事鑑識楷模名單，嘉義縣警察局鑑識科最資深女性鑑識人員謝惠淇警務員，脫穎而出，她愛看名偵探柯南漫畫，景仰鑑識界前輩享譽國際的刑事鑑識專家李昌鈺，她曾參與多件重大刑案鑑識，獲檢察官及法官具體引用，論罪科刑。

警政署從全國各警察機關薦報37人中遴選8位鑑識英雄，受疫情影響，由各縣市警察局自行表揚，獲選的嘉縣警局警務員謝惠淇，警大75期鑑識系畢業，分派嘉義縣服務至今11年，是鑑識科3位女性最資深。

刑事鑑識在各類刑案偵辦，扮演重要角色，不管刑案現場勘察、DNA、指紋或槍彈鑑定等，在許多重大刑案或連續性侵害案、連續竊案中，往往成為破案的關鍵，在男性占多數的鑑識系統，謝惠淇巾幗不讓鬚眉。

謝惠淇提報獲獎的10項刑案鑑識事蹟中，最讓她難忘的是2019年參與連續犯下槍擊案的查緝專刊犯嫌陳宏宗，陳宏宗遭刑事局、台南市警方在嘉義縣大埔鄉圍捕，雙方爆發槍戰，陳嫌頭部中彈身亡，她坐車車程2個多小時到場採證鑑識。