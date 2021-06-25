雲林2名救難隊員海上救難失蹤 今天凌晨摸黑安全上岸

海巡署等救難人員一波波出海沿著濁水溪出海口搜尋，兩名隊員終能被尋獲，所有隊員仍持續出海搜救失蹤的老人，精神可嘉。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣救難協會兩名隊員昨天共乘水上摩托車，出海協助搜尋本月22日在濁水溪口失蹤的老翁，不料，昨天下午這兩名隊員未返岸報到，海巡署和消防隊出動直升機及無人機搜救，因海象不佳直至深夜仍無所獲，大家很擔心但仍不放棄漏夜搜尋，今天凌晨2點兩人被發現摸黑走在河口岸灘，將兩人安全送回，所有搜救人員鬆了口氣。

徹夜未眠的雲林救難協會隊員，看到自己救難伙伴兄弟安全回來，無不欣悅和安慰，整夜辛勞全消。

海巡署第四岸巡隊6月22日獲報一名74歲李姓老翁從濁水溪出海口的沙洲挖採野生蛤蜊，當晚不見回家，家人趕緊報案，海巡署和消防隊即刻出動展開海面搜尋，雲林縣救難協會與紅十字會雲林水上救難隊也趕往支援。

因連日大雨，海象極度不佳，搜救單位也派出空拍機展開海空搜尋，但兩天來均找不到失蹤的老翁，但救難人員仍不放棄，這兩名王姓和黃姓雲林救難協會搜救隊員，也共乘水上摩托車出海加入搜尋行列。

兩人沿著濁水溪河口的海面搜尋，直至昨天下午約三點，卻未依排定時間回岸報到、換班，岸上的人又聯絡不上，發現有異，隨即通報現場所有人，全面尋找兩名失蹤的隊員，直至深夜仍未尋獲，所有的人更感著急，但仍不放棄漏夜搜尋。

昨天下午海鷗直升機接獲通報也出動到濁水溪河口搜尋，海巡署也以無人機沿著海岸尋找，但始終沒有兩人消息，直至今天凌晨2點10分被搜救人員發現兩人摸黑走在灘區，趕緊將兩人送回海署站。

據了解，兩名失蹤的王男(56歲)與黃男(67歲)，昨天上午10時從許厝寮泊地騎水上摩托車協助執行協尋任務，兩人在濁水溪河口因摩托車故障，受困在河口的沙洲，因現場草叢密集，搜尋人員才未發現。

由於兩人受困位置距離泊地起碼有四、五公里遠，後來兩人將摩托車暫時放置在安全的灘地，再自行沿著灘地慢慢走回泊地，當時已深夜，才被搜救人員發現，將兩人送回岸上岸。兩人未受傷只是長時間涉水步行、游水，顯得疲憊，已被送回家休息。