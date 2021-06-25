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獨／防疫3級宅在家1個月 台中市交通事故率下降22%

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國進入防疫第三級警戒，呼籲民眾非必要勿出門，避免群聚。根據台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日止，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。

每到上下班、用餐尖峰時段，台中市各交通分隊的派案電話幾乎響個不停，一名交通分隊陳姓警員說，自5月19日宣布全國三級警戒後，道路車輛數明顯減少，尤其穿梭菜市場的機車族銳減，常處理的市場A3(單純車損)事故少很多。

根據台中市警察局交通警察大隊統計，110年5月19日至6月19日全般交通事故5831件，與110年4月18日至110年5月18日7521件相較，減少1690件，交通事故發生率下降了22.5%。

交大說，若分為A1(死亡車禍)、A2(民眾受傷車禍)、A3(單純車損)事故來看，5月19日至6月19日分別為：11件A1、3196件A2、2624件A3；4月18日至5月18日為：16件A1、4189件A2、3316件A3，交大指出，由數據看來，防疫期間各項交通事故發生件數都降低。

中央流行疫情指揮中心23日拍板三級警戒延長至7月12日，另名交通分隊林姓警員指出，民眾居家防疫「滿月」後，他觀察中午與晚餐用餐時段，接獲車禍案單頻率略為增加，顯見民眾開始「關不住」，令人憂心。

台中市警察局呼籲，配合全國三級警戒延長，民眾防疫期間請共體時艱減少外出，若有外出需要，應全程配戴口罩，並遵守避免群聚、維持社交距離等相關規定，全民一心共同挺過疫情。

台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。記者林佩均／攝影
台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。記者林佩均／攝影
台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。圖／台中市警察局交通警察大隊提供
台中市交通警察大隊統計，5月19日至6月19日防疫期間，台中市全般交通事故5831件，比起4月18日至5月18日止，全般交通事故7521件，減少1690件，交通事故發生率降了22.5%，成為防疫宅在家的另類成效。圖／台中市警察局交通警察大隊提供

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