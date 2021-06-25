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化學槽車疑追撞路邊貨車 台61線188南下路段嚴重回堵

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

台61線今天清晨4點50分在彰化縣芳苑鄉南下路段188公里，發生一輛化學曳引槽車追撞一輛滿載鐵線捲的貨車，化學槽車180度打滑，車體斷成兩截，陳姓司機受傷被送往彰濱秀傳醫院急救，幸好傷勢不嚴重，林姓貨車司機無礙。這起車禍占用道路，造成南下車輛嚴重回堵至少3公里，到現在還沒排除。

警方指出，貨車因故停放路肩，槽車從後面追撞，因槽車是空車，劇烈撞擊造成車體打滑和斷裂，貨車戴滿鐵線捲相當沈重，停在原地不動，警消據報趕到，救出卡在槽車駕駛座、意識清醒的陳姓司機（54歲），送到彰濱秀傳急救，司機肢體多處挫傷，目前沒生命危險。林姓貨車司機（54歲）沒受傷，留在現場接受調查，目前警方不排除其中一位司機可能半夜駕駛趕路，精神不濟，但車禍真正發生原因有待進一步釐清。

台61線芳苑南下路線188公里處今天清晨發生車禍，事故車和破碎車體占滿路面，造成南下車輛嚴重迴堵。圖／取自社群「彰化踢爆網」
台61線芳苑南下路線188公里處今天清晨發生車禍，事故車和破碎車體占滿路面，造成南下車輛嚴重迴堵。圖／取自社群「彰化踢爆網」

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